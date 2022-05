Vieillissement de la population - La VG confirme les inquiétudes de l'ARIHQ quant au manque de planification des besoins en hébergement de longue durée





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) fait siennes les recommandations de la vérificatrice générale du Québec, dont le rapport fait état du manque de planification des besoins en hébergement de longue durée de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans un contexte de vieillissement démographique. L'ARIHQ invite le gouvernement du Québec à s'asseoir rapidement avec ses différents partenaires afin de se doter d'un plan concerté, chiffré et rigoureux pour l'avenir.

« L'ARIHQ a soulevé plusieurs drapeaux jaunes au fil des ans pour dénoncer le manque de vision à moyen et long terme quant aux besoins en hébergement - non seulement pour les aînés, mais pour toutes les personnes vulnérables - et le rapport de la VG confirme nos appréhensions. Nous naviguons à vue et cela ne peut plus durer. Nous tendons la main au gouvernement, à titre de partenaire du réseau public, afin de définir ensemble des solutions aux défis devant nous », souligne le président du conseil d'administration de l'ARIHQ, Carl Veilleux.

Comme le mentionne explicitement la vérificatrice, l'ARIHQ n'a malheureusement jamais été rencontrée à ce sujet par le gouvernement. « De telles consultations auraient eu pour avantages de susciter la discussion, de déterminer la participation respective des parties prenantes dans l'offre de soins de longue durée et de produire un plan d'action concerté. Cette réflexion est nécessaire notamment parce que les défis liés à la pénurie de main-d'oeuvre actuelle et prévisible requièrent une coordination et une cohérence des actions de tous ces partenaires », soulève le rapport.

Un plan et un rattrapage nécessaires

Le rapport de la VG confirme que le drapeau n'est plus jaune, mais rouge. Si rien n'est fait, l'ARIHQ craint qu'un grand nombre de personnes âgées en perte d'autonomie ne puissent accéder aux services d'hébergement dont ils ont besoin.

« Il n'est pas question ici d'opposer le maintien à domicile et l'hébergement, mais plutôt d'assurer que tous les citoyens sont dignement accompagnés selon leurs défis. Même s'il est minuit moins une, il est encore temps d'agir. En ce sens, l'ARIHQ ajoute sa voix à la VG et demande au MSSS de dresser un portrait juste de la demande future des aînés pour des soins de longue durée, en tenant compte de l'évolution démographique. Dans cette perspective, il est essentiel de présenter un plan d'action concerté et chiffré. Ce plan devra nécessairement inclure un rattrapage des besoins actuellement non comblés », conclut la directrice générale de l'ARIHQ, Marie-Eve Brunet Kitchen.

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte quelque 1?000 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 17?000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14?000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

