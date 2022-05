Célébration du 22e anniversaire de la signature du Traité des Nisg?a'a





GITLAX?T'AAMIKS, BC , le 11 mai 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, et gouvernement Nis g? a'a Lisims

Les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et de la Nis g? a'a Nation sont heureux de souligner le 22e anniversaire de la signature de l'Accord définitif Nis g? a'a, le premier traité moderne de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Eva Clayton, présidente du gouvernement Nis g? a'a Lisims, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, et Murray Rankin, ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ont souligné cet événement à l'Assemblée spéciale de la Nis g? a'a Nation.

L'anniversaire est célébré cette semaine lors de l'Assemblée spéciale de la Nis g? a'a Nation, dont le thème est Le maintien de notre résilience et de notre vision d'une génération à l'autre : travailler aujourd'hui à la prospérité de demain. Il s'agit du premier rassemblement en personne de la Nation depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L'Accord définitif Nis g? a'a, qui représente un jalon dans les relations entre le Canada et les peuples autochtones, est entré en vigueur le 11 mai 2000 et a marqué la fin d'un périple de 113 ans et les premiers pas vers une nouvelle direction. Les relations fondées sur les traités entre les partenaires sont une voie d'une importance cruciale pour mener à une réconciliation significative. Elles aident à soutenir des communautés fortes, saines et prospères qui profitent aux gens aujourd'hui et pour les générations à venir. Parfait exemple de relations issues d'un traité moderne, cet accord est considéré à l'échelle internationale comme un modèle d'espoir, de confiance et de coopération de gouvernement à gouvernement.

L'Accord définitif Nis g? a'a a redonné à la Nis g? a'a Nation le contrôle sur les terres et les ressources, en reconnaissant le territoire de celle-ci (2 000 kilomètres carrés) et prévoit des droits issus de traités protégés par la Constitution, notamment les droits de chasse et de pêche dans la réserve de faune de Nass et dans la zone de Nass.

Au cours des dernières décennies, les Nis g? a'a ont renforcé leur gouvernement et leurs institutions, et stimulé leur développement économique, y compris le développement durable des ressources naturelles et les possibilités de projets comme le projet de liquéfaction de gaz naturel et de terminal maritime Ksi Lisims LNG.

Grâce à ses investissements dans le tourisme, la Nis g? a'a Nation continue d'attirer les publics canadiens et internationaux, qui viennent y découvrir la beauté naturelle de son paysage. Ces projets contribuent à la création d'emplois et de débouchés économiques non seulement en territoire Nisg?a'a, mais aussi dans l'ensemble de la vallée du Nass, en plus de générer des possibilités d'affaires et des revenus.

Citations

« Nous sommes très heureux de pouvoir commémorer le 22e anniversaire de l'Accord définitif des Nis g? a'a (le "Traité des Nis g? a'a ") à l'occasion de notre Assemblée spéciale bisannuelle de la Nis g? a'a Nation. Nous étions très impatients de nous réunir pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19. Nous apprécions la relation de gouvernement à gouvernement que la Nis g? a'a Nation entretient avec le Canada et la Colombie-Britannique grâce au Traité des Nis g? a'a. »

Eva Clayton

Présidente, gouvernement Nis g? a'a Lisims

« Nous reconnaissons le leadership de la Nis g? a'a Nation pour ses nombreuses réalisations au cours des 22 dernières années. Le Traité des Nis g? a'a a permis d'établir une relation de gouvernement à gouvernement fondée sur le respect mutuel et illustre la réconciliation en action. Cette journée est l'occasion de réfléchir aux possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous reconnaissons et respectons le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. La Nis g? a'a Nation est toujours restée fidèle à sa vision de créer un avenir meilleur pour ses membres. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Il y a 22 ans, après un siècle de quête d'un traité, le peuple Nis g? a'a a entamé un nouveau voyage vers l'autonomie gouvernementale avec l'Accord définitif Nis g? a'a. Je rends hommage aux anciens dirigeants Nis g? a'a, qui ont travaillé si fort pour finaliser cet accord pour les générations futures, et aux dirigeants Nisg?a'a actuels qui continuent de s'appuyer sur la vision des générations passées et de la réaliser. Je me réjouis de poursuivre notre travail ensemble vers un avenir encore meilleur pour le peuple Nis g? a'a et tous les Britanno-Colombiens. »

L'honorable John Horgan

Premier ministre de la Colombie-Britannique

« Aujourd'hui, il s'agit d'honorer notre passé, de contempler notre présent et de planifier un avenir encore meilleur pour les générations actuelles et futures de Nis g? a'a. Les traités sont des accords dynamiques, vivants et permanents qui évoluent. Ils remodèlent fondamentalement la Colombie-Britannique pour le mieux, en permettant aux Premières Nations de soutenir leurs communautés à leurs propres conditions. Je félicite les dirigeants Nis g? a'a pour leurs nombreuses réussites au cours des 22 dernières années et je me réjouis du travail que nous accomplirons ensemble à l'avenir. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Faits en bref

L'Accord définitif Nis g? a'a est le premier traité moderne de la Colombie-Britannique et le quatorzième traité moderne négocié au Canada depuis 1976.

a'a est le premier traité moderne de la Colombie-Britannique et le quatorzième traité moderne négocié au Canada depuis 1976. Il s'agit également du premier traité au Canada à offrir une certitude constitutionnelle en ce qui concerne le droit à l'autonomie gouvernementale d'un peuple autochtone en vertu de l'article 35.

Le Traité établit le territoire et les ressources qui font partie de l'accord conclu entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Nis g? a'a Nation, et définit les pouvoirs de gestion des Nis g? a'a.

a'a Nation, et définit les pouvoirs de gestion des Nis a'a. Le Traité prévoit l'établissement d'un gouvernement Nis g? a'a ouvert, démocratique et responsable au sein duquel sont représentés tous les Nis g? a'a, formé du gouvernement Nis g? a'a Lisims, des gouvernements des quatre villages Nis g? a'a et de trois centres urbains Nis g? a'a représentant les Nis g? a'a vivant à l'extérieur de la vallée du Nass.

a'a ouvert, démocratique et responsable au sein duquel sont représentés tous les Nis a'a, formé du gouvernement Nis a'a Lisims, des gouvernements des quatre villages Nis a'a et de trois centres urbains Nis a'a représentant les Nis a'a vivant à l'extérieur de la vallée du Nass. La Nis g? a'a Nation compte plus de 7 600 membres qui résident dans les villages Nis g? a'a de Gingolx, de Laxgalts'ap, de Gitwinksihlkw et de Gitlax?t'aamiks (anciennement New Aiyansh) sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, ainsi qu'à Terrace , à Prince-Rupert / Port Edward et dans l'ensemble des basses terres continentales.

