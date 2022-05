Rapport du Vérificateur général du Québec - Les CHSLD privés conventionnés sont prêts à répondre au défi de l'hébergement qui s'annonce





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) est heureuse de voir certaines de ses préoccupations reproduites dans le rapport de la Vérificatrice générale présenté aujourd'hui. Pensons simplement à l'épisode dévastateur alors que les membres de l'AEPC ont été abandonnés en pleine crise, privés des équipements de protection individuelle. Dans un contexte de ressources financières et humaines limitées, la planification des besoins est un élément crucial pour l'ensemble des établissements privés conventionnés.

Pour un effort concerté

«?Le manque de planification, illustré par la Vérificatrice générale, a un impact direct sur les personnes hébergées. Selon les projections connues, l'ouverture prochaine des Maisons des aînés va simplement répondre aux besoins des personnes actuellement en attente. Il est urgent d'unir nos forces, afin de déployer les efforts nécessaires pour répondre à l'augmentation prévue et de tirer avantage de l'expertise et de la gestion de proximité développée par les EPC depuis 65 ans?», mentionne la directrice générale, Annick Lavoie.

Pour une plus forte cohésion

Le président du conseil d'administration de l'AEPC, Jean Nadon, réclame également une plus forte cohésion entre les partenaires. À terme, ce sont les familles, le personnel et les personnes hébergées qui bénéficieront d'une plus grande concertation du ministère, des CI(U)SSS et des CHSLD publics et privés conventionnés. «?Nous espérons travailler de concert avec le ministère et les autres partenaires, afin d'élaborer un plan d'action soutenant les changements prévus à l'offre de services et au financement des soins de longue durée pour les aînés en grande perte d'autonomie.?», conclut le président.

Concernant l'AEPC

L'AEPC regroupe 28 propriétaires gestionnaires qui gèrent 59 établissements (57 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soin et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Les établissements privés conventionnés (EPC) répondent aux besoins quotidiens de près de 7?000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD.

