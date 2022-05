Une délégation touristique en mission économique à Londres, à Bruxelles, à Namur et à Paris





QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Des représentants du ministère du Tourisme, dont la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et des représentants du secteur touristique se rendront à Londres, à Bruxelles, à Namur et à Paris du 12 au 17 mai à l'occasion d'une mission économique. Cette dernière vise à promouvoir le Québec en tant que destination et à inciter les touristes britanniques, belges et français à le visiter. Créer des liens avec des partenaires, notamment pour la venue de congrès au Québec, fait aussi partie des objectifs de la mission.

En plus des membres du ministère du Tourisme, la délégation est composée de représentants de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, de la Société du Palais des congrès de Montréal et de la Société du Centre des congrès de Québec.

La délégation se rendra à Londres à bord du vol inaugural de la nouvelle liaison entre Québec et Londres d'Air Transat. Dans la capitale britannique, la ministre s'entretiendra notamment avec Dame Judith Macgregor, présidente par intérim du British Tourism Authority, et M. Nigel Huddleston, sous-secrétaire d'État parlementaire au Sport, Tourisme et Patrimoine. Elle prendra également la parole lors d'une activité organisée avec la Chambre de commerce du Canada au Royaume-Uni et la Délégation générale du Québec à Londres.

À Bruxelles, des rencontres auront lieu avec M. Olivier Mees, directeur général du Bureau des grands événements de Bruxelles, et M. Michel Draguet, directeur général des Musées royaux des beaux-arts de Belgique. La délégation se rendra ensuite à Namur, où Mme Proulx s'entretiendra entre autres avec M. Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, et Mme Valérie De Bue, ministre wallonne de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière.

À Paris, Mme Proulx participera à une cérémonie de remise officielle, par le gouvernement du Québec, de l'oeuvre Debouttes! de l'artiste québécoise d'origines française et anishinaabe, Mme Caroline Monnet, à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Finalement, la mission se terminera à bord du vol inaugural d'Air France entre Paris et Québec. Des activités médiatiques sont prévues dans chacune des villes visitées.

Faits saillants :

Le Ministère a fait l'achat de crédits carbone, qui compenseront les émissions de CO 2 nécessaires pour que les participants effectuent le voyage à Londres.

nécessaires pour que les participants effectuent le voyage à Londres. Au niveau international, le marché du Royaume-Uni est le deuxième marché en importance pour le Canada , après les États-Unis, et le 5 e marché en importance pour le Québec.

, après les États-Unis, et le 5 marché en importance pour le Québec. En 2019, selon les estimations du ministère du Tourisme, 48 000 touristes belges ont visité le Québec, pour un total de 516 000 nuitées. Cela représente des dépenses de plus de 61,5 millions de dollars pour le Québec.

La France est le premier marché de visiteurs d'outre-mer du Québec et le deuxième marché international après les États-Unis. À lui seul, il représente près de 30 % des dépenses des touristes en provenance d'outre-mer pour le Québec.

SOURCE Ministère du Tourisme

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 14:52 et diffusé par :