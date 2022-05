Devmont fait preuve d'engagement communautaire en ayant contribué près de un million de dollars à la cafétéria communautaire MultiCaf de Montréal





Le promoteur immobilier montréalais Devmont est fier d'annoncer avoir versé un don majeur de 150 000 $ à la cafétéria communautaire MultiCaf, un organisme communautaire qui se consacre à la sécurité alimentaire du quartier Côte-des-Neiges à Montréal. En tant que partenaire depuis 2001, Devmont a cumulé près d'un million de dollars en dons pour soutenir la mission de cet organisme.

« Nous sommes très heureux de constater que nos dons et ceux de nos partenaires peuvent faire une réelle différence dans nos communautés, affirme Sam Scalia, président de Devmont. La mission de MultiCaf nous tient à coeur et de savoir que nous apportons un soutien primordial à sa survie depuis de nombreuses années nous rend particulièrement fiers. »

La cafétéria communautaire MultiCaf offre des repas économiques et plusieurs services de dépannage alimentaire à plus de 3 000 adresses civiques dans le quartier Côte des Neiges/Snowdon, à Montréal. Plus de 7 000 personnes à faible revenu bénéficient de ses services d'alimentation saine. L'objectif de MultiCaf est de réduire la nécessité de ses services dans le quartier. Grâce aux dons de Devmont, l'organisme a notamment pu agrandir sa cuisine et moderniser ses installations en 2018, permettant de servir davantage de repas à ceux et celles dans le besoin.

« Avec les importantes sommes versées par Devmont et ses partenaires au cours des dernières années, nous avons pu aider un nombre impressionnant de personnes en leur procurant des choix alimentaires sains et plusieurs autres ressources de soutien, affirme Jean-Sébastien Patrice, directeur général de MultiCaf. La pandémie et ses effets ont frappé durement notre communauté et notre organisation en 2020. Cette année, sans le soutien financier de Devmont et de ses partenaires, nous aurions dû fermer nos portes et cesser nos activités. C'est rassurant de pouvoir compter sur l'appui d'entreprises responsables et soucieuses du bien-être de nos communautés; cela nous permet de mener à bien notre mission. »

De nombreux partenaires de Devmont se sont également ralliés à la cause dont Ventilation Volmair Inc., Portes & Fenêtres A.D.G., Entreprises électriques Grufil Inc., Plomberie Jacques Thibault & Fils Inc., Bau-Québec Ltée., Acier d'armature Vimada Inc., Coffrage Forma, Carrelage Casco Inc., Systèmes Stekar Inc., B.S.G. Inc., Les planchers de bois francs Barwood Pilon, Béton Hi-Tech, Ébénisterie Hi-Teck Inc., Ramp-Art, Surface Imports, Ruel & Frère Ltée, les contractants DPE Ltée, Ritcher S.E.N.C.R.L./LLP, Urgo Hotels Canada, Crochetière, Petrin, Finition de béton Camitec Inc., Samcon, Proment, Supermarchés PA, Leroux Cote Burrogano, Peintures Filmar Inc., Cabinet d'avocats Lexcial, Cathy Monticciolo et Frank Cianci.

À propos de Devmont

Fondée en 1999 par les frères Sam et Joseph Scalia, l'entreprise Devmont est un chef de file dans la conception, le développement et la construction de propriétés résidentielles, de propriétés commerciales et de développements à usage mixte réputés pour leur design et leur style architectural, tout en créant des quartiers florissants. Pour en savoir plus, visitez le devmont.ca.

À propos de MultiCaf

La cafétéria communautaire MultiCaf a pour mission d'apporter une aide alimentaire aux personnes à faible revenu des quartiers Côte-des-Neiges et Snowdon de Montréal, en plus d'offrir à cette population divers services d'intervention sociale, activités et ateliers. Ancrée dans la communauté depuis plus de 30 ans, MultiCaf dispose d'une importante connaissance des besoins de la population du quartier et continue de tisser des liens fort avec ses membres. Pour en savoir plus, visitez le multicaf.org.

