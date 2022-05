5N Plus s'associe à Rio Tinto pour son approvisionnement en tellure, un minéral critique et stratégique





Les activités de raffinage et de transformation du tellure de 5N Plus pour les applications des secteurs de l'énergie renouvelable, de la sécurité et de l'imagerie médicale se tiendront à Montréal (Québec) et à St. George (Utah).

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord commercial avec Rio Tinto pour le raffinage du tellure qui sera produit à sa mine de cuivre de Kennecott, en Utah.

Le tellure sera raffiné par 5N Plus à Montréal, au Québec (Canada), et utilisé principalement pour la fabrication de modules photovoltaïques (PV) en couches minces par First Solar (NASDAQ: FSLR), en vertu d'une entente existante entre First Solar et 5N Plus pour l'approvisionnement de matériaux semiconducteurs. Depuis 2007, 5N Plus est un fournisseur important de First Solar, chef de file mondial dans le domaine des panneaux solaires photovoltaïques, basé aux États-Unis. Le tellure servira également à la fabrication de substrats semiconducteurs de très haute pureté à l'usine de 5N Plus à St. George, en Utah, pour ses clients des secteurs de la sécurité et de l'imagerie médicale.

« En tant que chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés pour les secteurs de l'énergie renouvelable, de la sécurité et de l'imagerie médicale, 5N Plus est fière d'avoir conclu ce partenariat avec le groupe minier multinational Rio Tinto. Nous avons l'intention de continuer à former des partenariats stratégiques similaires pour l'approvisionnement et le raffinage de minéraux critiques en Amérique du Nord, au profit des secteurs clés que nous servons », a souligné Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

« Cet accord avec 5N Plus est une étape importante dans l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de minéraux critiques durable pour soutenir la transition vers les énergies propres. Nous sommes fiers d'offrir une nouvelle source d'approvisionnement en tellure pour la fabrication de panneaux solaires et de matériel de haute technologie, en plus de nos activités de production de cuivre primaire », a souligné Clayton Walker, chef de l'exploitation de Rio Tinto Cuivre.

« Notre investissement dans l'expansion de nos installations de Montréal nous permettra de raffiner une quantité additionnelle de tellure destinée aux applications du secteur de l'énergie renouvelable, a renchéri Gervais Jacques. Grâce à notre nouveau partenariat avec Rio Tinto, nous serons en mesure d'accélérer nos activités de développement et de fabrication de semiconducteurs en Amérique du Nord et de rehausser notre expertise mondialement reconnue dans la transformation de sous-produits miniers et métallurgiques en produits à valeur ajoutée à base de minéraux critiques de haute pureté. »

En juin 2021, la Société a annoncé un investissement majeur dans son établissement de Montréal afin d'accroître le développement et la fabrication de composés semiconducteurs II-VI à base de tellure de haute pureté, essentiels dans plusieurs secteurs critiques, dont celui de l'énergie renouvelable. Le projet devrait prendre fin en milieu d'année.

Le tellure, comme bien d'autres éléments raffinés et transformés par 5N Plus, est considéré comme un minéral critique par les gouvernements du Canada et des États-Unis, en raison de son importance pour l'économie et la sécurité nationale.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent les affaires et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de 5N Plus, daté du 22 février 2022, du rapport de gestion trimestriel daté du 4 mai 2022 et à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche?développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

