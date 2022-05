Cameco augmente sa participation dans la mine de Cigar Lake





Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) et Orano Canada Inc. (Orano) sont parvenus à un accord avec Idemitsu Canada Resources Ltd. (Idemitsu) pour l'acquisition de l'intérêt (7,875%) d'Idemitsu dans la coentreprise Cigar Lake. À la clôture, la participation de Cameco dans la mine d'uranium de Cigar Lake située dans le Nord de la Saskatchewan augmentera de 4,522 points de pourcentage à 54,547%, et la part d'Orano augmentera de 3,353 points de pourcentage à 40,453%. TEPCO Resources Inc. conserve les 5% restants dans la propriété.

"En tant que plus grande mine d'uranium à haute teneur au monde, Cigar Lake fait tout simplement partie des actifs de production d'uranium les plus prolifiques de la planète", déclare Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco. "Cameco est ravi d'augmenter sa participation dans cette opération de premier plan. En tant qu'exploitant de Cigar Lake depuis 2002, il s'agit d'un actif que nous connaissons parfaitement. Il s'agit d'une mine éprouvée, homologuée et entièrement accréditée dans une juridiction sûre et stable qui évolue avec une fabuleuse participation et le soutien de nos collectivités indigènes partenaires."

Pour Cameco, le coût d'acquisition pour sa part respective de la participation d'Idemitsu dans Cigar Lake est d'environ 107 millions CAD, sous réserve des ajustements de clôture usuels. L'acquisition est sujette à certaines approbations réglementaires et autres conditions de clôture standard. La transaction devrait être clôturée au deuxième trimestre 2022.

Les perspectives de production 2022 pour la mine de Cigar Lake est de 15 millions de livres de concentré d'uranium (U 3 O 8 ) sur une base de 100%, ce qui en ferait la plus grande opération de production d'uranium au monde cette année. La base de réserve et de ressources de Cigar Lake comprend des réserves prouvées et probables estimées à 152,4 millions de livres d'U 3 O 8 , des ressources mesurées et indiquées d'environ 103,7 millions de livres, et des ressources présumées de 22,9 millions de livres. L'augmentation de la part de Cameco dans l'opération fournira dès lors à la société un accès à 6,9 millions de livres supplémentaires de réserves prouvées et probables, 4,7 millions de livres de ressources mesurées et indiquées, et 1 million de livres de ressources présumées.

Notre plan actuel est de réduire la production annuelle de Cigar Lake à 13,5 millions de livres d'U 3 O 8 (sur une base de 100%), soit 25% en-dessous de sa capacité autorisée, à compter de 2024. L'allongement de la durée de vie de la mine à Cigar Lake en alignant la production sur les opportunités de marché et sur notre portefeuille contractuel est conforme à la stratégie de Cameco, et devrait dégager plus de temps pour évaluer la faisabilité de l'allongement de la durée de vie de la mine au-delà de sa base de réserve actuelle, tout en continuant à fournir du minerai à l'usine McClean Lake d'Orano. Ce plan de production restera le nôtre jusqu'à ce que nous constations de nouvelles améliorations sur le marché de l'uranium et une progression contractuelle, démontrant ainsi l'engagement indéfectible de Cameco à rester un fournisseur responsable de combustible d'uranium.

Réserves de minerais prouvées et probables de Cigar Lake

Au 31 décembre 2021 (sur une base de 100%; tonnes en milliers; livres en millions)

Prouvées Probables Tonnes Grade

(% U 3 O 8 ) Teneur

(lb U 3 O 8 ) Tonnes Grade

(% U 3 O 8 ) Teneur

(lb U 3 O 8 ) 271 15,90 95,0 177,5 14,67 57,4

Ressources mesurées, indiquées et présumées à Cigar Lake

Au 31 décembre 2021 (sur une base de 100%; tonnes en milliers; livres en millions)

Mesurées Indiquées Présumées Tonnes Grade

(% U 3 O 8 ) Teneur

(lb U 3 O 8 ) Tonnes Grade

(% U 3 O 8 ) Teneur

(lb U 3 O 8 ) Tonnes Grade

(% U 3 O 8 ) Teneur

(lb U 3 O 8 ) 26,8 7,55 4,5 313,3 14,37 99,3 186,4 5,58 22,9

Remarque: les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des éléments

Veuillez consulter les pages 79 et 80 de la notice annuelle de Cameco datée du 22 mars 2022 pour les hypothèses, paramètres et méthodes clés utilisés pour estimer les réserves et ressources en minerais de Cigar Lake.

Personne compétente

Les informations techniques et scientifiques présentées dans ce document pour Cigar Lake ont été approuvées par la personne compétente suivante aux fins de l'instrument national NI 43-101: Lloyd Rowson, directeur général, Cigar Lake, Cameco.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sécuritaires, fiables et zéro carbone. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Avertissement relatif aux informations et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse inclut des déclarations et des renseignements sur nos attentes pour le futur qui sont considérés être des énoncés prospectifs. Ces informations prospectives représentent notre point de vue actuel et peuvent changer considérablement, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l'heure actuelle.

Voici des exemples d'informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse: notre point de vue relatif à Cigar Lake en tant qu'actif de production d'uranium; nos attentes relatives aux ajustements de clôture du prix d'achat pour Cameco; le fait de savoir si les approbations réglementaires seront octroyées et les conditions de clôture seront satisfaites dans les délais attendus; nos attentes relatives à la date de clôture; les perspectives de production 2022 pour la mine de Cigar Lake; l'estimation actuelle de réserves prouvées et probables et des ressources restantes mesurées, indiquées et présumées à Cigar Lake; notre plan de réduire la production annuelle de Cigar Lake à 13,5 millions de livres d'U 3 O 8 à partir de 2024; et la possibilité d'allonger la durée de vie de la mine de Cigar Lake.

Les risques importants susceptibles d'entraîner un résultat différent incluent: l'incapacité à obtenir les approbations réglementaires ou à satisfaire les conditions de clôture dans les délais attendus; des changements inattendus dans l'approvisionnement, la demande, les contrats à long terme et les prix de l'uranium; des changements dans la demande des consommateurs pour l'énergie nucléaire et l'uranium en raison d'une évolution sociétale et des objectifs liés à l'énergie nucléaire, à l'électrification et à la décarbonisation; le risque que nous ne puissions poursuivre notre stratégie de discipline en matière d'approvisionnement; le risque que nous ne soyons pas en mesure d'exécuter les changements relatifs aux futurs niveaux d'exploitation et de production pour Cigar Lake par rapport aux niveaux planifiés dans les délais attendus, ou que les coûts encourus dans ce cadre, ou les coûts associés aux activités d'entretien et de maintenance, ne dépassent nos attentes; le risque que nous ne parvenions pas à continuer à être résilients; les risques que notre activité associée avec la pandémie de COVID-19, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, à l'incertitude et la volatilité économique mondiale; le risque que nous ne parvenions pas à réaliser nos objectifs commerciaux d'une manière cohérente avec nos valeurs ESG et autres; le risque de perturbations des opérations à Cigar Lake ou à l'usine de McClean Lake pour des raisons techniques, réglementaires ou de main d'oeuvre; et le risque que la stratégie que nous suivons ne s'avère infructueuse, ou que nous ne puissions pas l'exécuter efficacement.

Dans la présentation des informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer erronées: les délais requis pour obtenir les approbations réglementaires et satisfaire les conditions de clôture; la demande, l'approvisionnement, la consommation, les contrats à long terme pour l'uranium, la hausse de la demande pour l'énergie nucléaire et l'acceptation du public au niveau mondial, et les prix; les conditions du marché et d'autres facteurs sur lesquels nous avons basé nos plans et prévisions; la réussite de nos plans et stratégies, y compris les variations d'exploitation et de production planifiées; l'absence de réglementations, de politiques ou de décisions gouvernementales nouvelles et défavorables; l'absence de conséquences défavorables imprévues sur notre activité en raison de la pandémie de COVID-19, de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, ou d'incertitude ou de volatilité économique ou politique; et l'absence de perturbation affectant les opérations à Cigar Lake ou à l'usine de McClean Lake pour des raisons techniques, réglementaires ou de main d'oeuvre.

Veuillez également vous référer à la discussion dans notre rapport de gestion 2021 et à notre plus récente notice annuelle pour connaître les autres risques importants susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et nos attentes actuelles, ainsi que d'autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

