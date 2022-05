FlexTrade intègre l'apprentissage automatique pour l'analyse de l'impact du marché en temps réel





FlexTrade Systems, un leader mondial dans le domaine des systèmes de gestion d'exécution multi-actifs et de gestion des ordres, annonce aujourd'hui le lancement d'une analyse de l'impact du marché en temps réel, guidée par l'apprentissage automatique, à présent disponible dans FlexTRADER EMS.

Cette avancée analytique est proposée à un moment où le secteur attend des fournisseurs de solutions qu'ils innovent davantage et proposent des analyses exploitables pour améliorer la prise de décision et réduire l'impact du marché sur le bureau de négociation des acheteurs. L'équipe consacrée aux sciences des données de FlexTrade a piloté cette nouvelle initiative et l'a affinée grâce aux retours et à la collaboration des clients.

Les analyses d'impact sur le marché de FlexTrade sont générées en appliquant un modèle de réseau neuronal propriétaire à un large ensemble de données d'ordres afin d'aider les gestionnaires d'investissement à mieux comprendre la performance de leurs stratégies d'exécution. La solution permet aux traders de visualiser en temps réel une estimation de leur impact actuel et réalisé sur le marché, permettant ainsi de surveiller et d'ajuster automatiquement les stratégies en fonction des conditions du marché. Les traders qui utilisent la solution bénéficient également d'une visualisation des données pour analyser l'évolution de l'impact sur le marché au cours de la durée de vie de l'ordre, y compris les augmentations ou les diminutions en fonction de l'augmentation du volume négocié ou de la fin ou de la pause d'un ordre. Par ailleurs, la nouvelle solution, totalement intégrée dans le tableau des ordres de FlexTRADER EMS, peut être consultée de manière holistique parallèlement à des analyses tierces pour en accroître la transparence, améliorer la prise de décision en matière de négociation et satisfaire aux obligations de meilleure exécution.

Les analyses d'impact sur le marché en temps réel de FlexTrade, pilotées par l'apprentissage automatique, sont immédiatement disponibles au déploiement, et le premier client, un gestionnaire d'actifs de niveau 1 buy-side établi dans la région EMEA, est déjà en production. FlexTrade présentera la nouvelle solution analytique ce mois-ci au WBR TradeTech Europe à Paris les 11 et 12 mai.

Andy Mahoney, directeur général de FlexTrade pour la région EMEA : "Développer et proposer des innovations révolutionnaires est au centre de ce que nous faisons chez FlexTrade. L'utilisation de nouvelles technologies comme l'apprentissage automatique permet aux clients de FlexTrade de tirer parti d'informations uniques et exploitables pour piloter leurs transactions en temps réel. Au moment où le secteur attend un retour de l'innovation après une accalmie, naturellement causée par la pandémie, nous figurons en tête du peloton en proposant des initiatives basées sur des technologies perturbatrices, qui plus est rapidement mises à la disposition du marché et de nos clients, et qui apportent une valeur concrète à leurs stratégies d'exécution."

À propos de FlexTrade

Fondée en 1996, FlexTrade Systems est le leader mondial des systèmes de gestion d'exécution et de gestion des ordres à haute performance pour les actions, les devises, les options, les contrats à terme et les titres à revenu fixe.

Véritable pionnier du secteur, FlexTrade jouit d'une renommée internationale grâce à l'introduction de FlexTRADER, le premier système de trading au monde, neutre du point de vue du courtier et de la gestion de l'exécution, qui offre aux clients la possibilité de contrôler et de personnaliser totalement leurs algorithmes propriétaires tout en préservant la confidentialité de leurs stratégies de trading.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 13:50 et diffusé par :