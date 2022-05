La plus grande chaîne animalière au Québec!





VARENNES, QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Boutique d'animaux Chico est fière d'annoncer l'ouverture de sa 70e boutique au Québec! Les Boutiques d'animaux Chico sont désormais la plus grande chaîne offrant des produits et services aux animaux de compagnies au Québec avec 70 boutiques en opération et plus de 10 autres en cours d'ouverture. La semaine dernière, la 70e boutique a ouvert ses portes sur le Boulevard Taschereau à Greenfield Park.

« C'est la vision d'une vie qui se réalise aujourd'hui, le Québec orange ce n'est pas qu'un slogan farfelu, c'est une stratégie de développement étoffé qui transforme un rêve en réalité. Au cours des prochains mois, vous remarquerez plusieurs nouvelles ouvertures partout au Québec. »

- Pierre Charbonneau , Président de Boutique d'animaux Chico

La poursuite d'une mission

Déjà en 1985, Pierre Charbonneau, président de Boutique d'animaux Chico, imaginait l'ouverture de boutiques de quartier partout au Québec. Ses boutiques allaient devenir un endroit où les amateurs de petites bêtes pourraient aller chercher du service-conseil de l'accompagnement et des prix d'achat intéressants grâce à la force d'un groupe fortement établi dans la province tout en favorisant le développement d'une vie de quartier de proximité.

À propos de Boutique d'animaux Chico

Boutique d'animaux Chico a comme spécialité d'offrir des services-conseils, des accessoires, de la nourriture et des jouets pour tous les animaux domestiques. Les nombreuses franchises n'ont qu'une seule mission : offrir un environnement sain et une belle qualité de vie à vos animaux de compagnie, et ce, depuis plus de 35 ans!

