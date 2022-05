Le gouvernement du Canada améliore l'accès à l'avortement





Ottawa, ON, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada croit fermement que tout le monde devrait avoir accès à des services constants et sécuritaires en matière de santé reproductive, dont l'avortement. Même si l'avortement est légal au Canada depuis plus de 30 ans, des obstacles empêchent encore certaines personnes d'y avoir accès.

Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse annoncent aujourd'hui un financement de plus de 3,5 millions de dollars provenant du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive de Santé Canada. Cela financera des projets dirigés par Action Canada pour la santé et les droits sexuels (Action Canada) et par la Fédération nationale de l'avortement du Canada (FNA Canada). Ces projets vont améliorer l'accès à l'avortement en éliminant certains obstacles, et offriront aux membres de la population canadienne de l'information exacte sur la santé reproductive.

Les obstacles varient d'une région à l'autre; dans certains cas, ils incluent une pénurie de services, un manque de ressources financières ainsi que des problèmes logistiques pour l'accès à des soins en matière d'avortement et l'absence de services de santé sexuelle et reproductive non stigmatisants et respectueux des valeurs culturelles. Des situations de discrimination déjà vécues au sein du système de santé créent aussi des obstacles à l'accès pour les membres de groupes minoritaires et marginalisés, comme les Autochtones, les personnes racisées, les membres des communautés LGBTQI2S+ et les jeunes.

Action Canada recevra un financement de 2 119 073 $ sur trois ans pour étendre ses programmes Ligne d'accès et Pôle d'information sur la santé sexuelle, qui fournissent des renseignements exacts et valorisants concernant la santé sexuelle et reproductive et les réfèrent vers des professionnels compétents. Ce projet améliorera l'accès à de l'aide financière pour couvrir les frais de déplacement ainsi que d'hébergement et offrira du soutien logistique aux personnes qui désirent un avortement.

La FNA Canada recevra un financement de 1 469 150 $ sur trois ans pour fournir du soutien financier et logistique aux femmes qui désirent un avortement, pour former les professionnels de la santé à la prestation de services en matière d'avortement et pour veiller à ce que les établissements qui offrent ces soins conservent leur capacité d'offrir des services et des soins.

Nous sommes d'avis que les femmes ont le droit de prendre des décisions concernant leur propre corps, et ces investissements reflètent notre conviction. Nous protégerons toujours les droits sexuels et reproductifs des individus au Canada, peu importe leur identité ou leur lieu de résidence.

Citations

« Notre gouvernement a toujours défendu, et continuera de défendre le droit de choisir des femmes tout en protégeant et en améliorant l'accès aux services génésiques de toute la population. Comme de nombreuses personnes continuent malheureusement de faire face à des obstacles et à de la stigmatisation lorsqu'elles essaient d'obtenir de l'information et des services concernant leur santé sexuelle et reproductive, des organisations telles Action Canada et la FNA font un travail majeur pour trouver des solutions. Ensemble, nous défendrons toujours le droit à des services génésiques sûrs et uniformes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Nous savons que les communautés autochtones, racisées et LGBTQI2S+ sont aux prises avec des barrières intersectionnelles lorsqu'il s'agit de santé sexuelle et reproductive et l'investissement d'aujourd'hui est un pas de plus vers l'élimination de ces problèmes systémiques de longue date. Les droits en matière de sexualité et de procréation sont des droits fondamentaux, et ces projets contribueront à instaurer un système de soins de santé plus inclusif. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La quantité de désinformation au sujet de l'avortement augmente et les obstacles à l'accès demeurent un problème au Canada. Ce financement aidera Action Canada à poursuivre le travail que nous faisons depuis plus d'une décennie pour veiller à ce que toutes les personnes aient accès à l'information et aux services dont elles ont besoin pour prendre les décisions qui leur conviennent au sujet de leurs propres organismes. »

Julie Delahanty

Directrice générale

Action Canada pour la santé et le droits sexuels

« L'accès aux soins d'avortement demeure un enjeu important pour les Canadiennes et Canadiens, ce qui signifie que bon nombre d'entre eux doivent quitter leur collectivité pour accéder aux soins de santé essentiels dont ils ont besoin. Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral ait reconnu cet obstacle qui touche de façon disproportionnée les femmes et les autres personnes qui peuvent tomber enceintes. Les personnes racisées, celles qui ont des ressources limitées, les jeunes et les personnes LGBTQI2S+ sont les groupes qui font le plus face aux obstacles à l'accès. Nous sommes reconnaissants du financement de Santé Canada afin que nous puissions éliminer les obstacles importants. »

Jill Doctoroff

Directrice générale

Fédération nationale de l'avortement

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement a engagé des fonds de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin d'améliorer l'accès à une gamme complète de mesures de soutien, de renseignements et de services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes au Canada qui font face au plus grand nombre d'obstacles en matière d'accès.

qui font face au plus grand nombre d'obstacles en matière d'accès. Dans le cadre de cet engagement de 45 millions de dollars, neuf accords de contribution ont été signés jusqu'à présent, pour une valeur monétaire de 14,2 millions de dollars. Des neuf projets, deux sont axés sur l'accès à l'avortement, cinq s'adressent aux communautés LGBTQI2S+ et deux aux jeunes. Deux des neuf projets présentent des volets visant les peuples autochtones. De plus, un financement proportionnel au nombre d'habitants de 9,7 millions de dollars sera octroyé à la province du Québec pour appuyer des organisations communautaires situées au Québec.

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé afin d'appuyer un vaste éventail de projets novateurs fondés sur des données probantes pour les personnes mal servies au Canada qui ont un risque accru de piètres résultats sur leur santé sexuelle et reproductive, comme les membres des communautés LGBTQ2, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes. Santé Canada prévoit lancer un autre appel de propositions cet été pour les organismes qui souhaitent présenter une demande de financement.

qui ont un risque accru de piètres résultats sur leur santé sexuelle et reproductive, comme les membres des communautés LGBTQ2, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes. Santé prévoit lancer un autre appel de propositions cet été pour les organismes qui souhaitent présenter une demande de financement. De plus, le gouvernement a engagé dans le budget de 2022 une somme de 79 millions de dollars sur six ans pour appuyer les personnes au Canada qui souhaitent devenir parents, de même que pour permettre :

qui souhaitent devenir parents, de même que pour permettre : que les frais médicaux liés à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d'ovules ou d'embryons qui sont payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de dons de sperme ou d'ovules au Canada pour obtenir du sperme ou des ovules soient considérés comme admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux pour 2022 et les années d'imposition suivantes.

