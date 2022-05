COVID-19 - Montréal annonce son intention de ne pas renouveler l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération et maintiendra l'activation de son plan de sécurité civile





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Montréal annonce son intention de lever l'état d'urgence local au courant des prochaines semaines. À cet effet, le conseil d'agglomération ne prolongera pas, au-delà du 19 mai prochain, sa délégation de pouvoir au comité exécutif pour le renouvellement de l'état d'urgence local, qui est en vigueur sur tout le territoire de l'agglomération depuis le 21 décembre 2021 et qui a été renouvelé périodiquement depuis.

Le contexte actuel, notamment le taux de vaccination élevé et l'amélioration de la situation liée à la COVID-19, ainsi que les ordonnances gouvernementales, en vigueur et à venir, font en sorte que l'administration prévoit être en mesure de réaliser ses actions d'urgence sans dépendre des pouvoirs exceptionnels liés à l'état d'urgence local. Concrètement, les différentes opérations liées à l'application des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement québécois pourront être réalisées en vertu des processus administratifs réguliers, tout en permettant à l'agglomération et à la sécurité civile d'assurer la poursuite de leurs opérations après la fin envisagée de l'état d'urgence local.

Notons que le Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) demeure en vigueur. Cela permettra de maintenir la coordination des consignes, des actions et des communications entre la santé publique, la direction générale de la Ville de Montréal et le Centre de sécurité civile en lien avec la situation sanitaire.

« L'état d'urgence local a permis à l'agglomération de soutenir les efforts du réseau de la santé et des services sociaux et de la Direction régionale de santé publique dans la lutte contre la COVID-19. Dans le contexte actuel, nous prévoyons qu'il ne sera plus requis de prolonger la délégation de pouvoir pour le renouvellement de l'état d'urgence au-delà du 19 mai. L'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (OSCAM) peut réaliser adéquatement les opérations liées à la situation sanitaire dans le cadre des règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre du plan de sécurité civile applicable. Cela dit, malgré la levée envisagée de l'état d'urgence, nous restons vigilants face à l'évolution de la pandémie et nous suivrons attentivement la situation. Si des changements surviennent, nous serons prêts à prendre les meilleures décisions », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Depuis le début de la pandémie, les équipes travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des travailleurs et travailleuses essentiels de l'agglomération et de toute la population montréalaise. Nous tenons à exprimer à nouveau notre profonde gratitude envers le personnel du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de l'agglomération de Montréal, de la Ville de Montréal, du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire pour leur mobilisation et leur engagement sans précédent afin de ne laisser personne pour compte », a ajouté Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif.

Rappelons qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur la sécurité civile, le conseil d'agglomération peut mettre fin à l'état d'urgence dès qu'il estime que celui-ci n'est plus nécessaire.

