CGTN : Pourquoi la Chine confie l'avenir du pays aux jeunes

PÉKIN, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- À quoi ressemble vraiment la jeunesse chinoise d'aujourd'hui ? Elle est confiante, optimiste et responsable. Telle est la réponse donnée par le premier livre blanc du pays sur le sujet, intitulé « Youth of China in the New Era » (La jeunesse chinoise dans la nouvelle ère) publié le mois dernier.

Le président chinois Xi Jinping a souligné que l'espoir du Parti communiste chinois (PCC) et celui du pays reposent sur la jeunesse chinoise, et a invité les jeunes à assumer la responsabilité de la création d'un pays socialiste moderne et de la réalisation du rêve chinois de rajeunissement du pays.

Il a tenu ces propos mardi dernier lors d'une cérémonie commémorant le centenaire de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise (LJCC), une organisation politique de jeunesse placée sous la direction du PCC.

Tirer parti de l'Histoire

En 1919, le mouvement du 4 mai a favorisé la diffusion du marxisme dans toute la Chine. Le PCC fut fondé deux ans plus tard. L'année suivante, sous la direction et la promotion du Parti, la LJCC est née.

Selon la constitution de la ligue, il s'agit d'une organisation de masse pour la promotion des jeunes sous la direction du PCC. Elle fait également office d'école où les jeunes apprennent le socialisme chinois et le communisme sur le tas. La ligue assiste également le Parti et fait office de réserve.

La mission fondamentale de la LJCC est de suivre fidèlement le PCC et de se battre pour le Parti et le peuple, a déclaré Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du PCC.

Évoquant les réalisations de la jeunesse chinoise au cours du siècle dernier, il a également déclaré que la direction du Parti, la force des croyances et des convictions, la dévotion au rajeunissement du pays et l'enracinement des jeunes Chinois sont les ingrédients essentiels des succès passés et futurs de la LJCC.

S'orienter vers le rajeunissement du pays

Selon les statistiques publiées par le comité central de la LJCC, au 31 décembre 2021, la LJCC comptait plus de 73,7 millions de membres dans tout le pays.

Les données révèlent que 43,81 millions de ses membres sont des étudiants, tandis que le reste est issu d'entreprises, d'institutions publiques, de communautés urbaines et rurales, d'organisations sociales et d'autres domaines.

La ligue doit continuer à être au service des jeunes, honorer sa responsabilité en renforçant et en amplifiant le soutien des jeunes à la gouvernance du Parti et apporter une aide concrète aux jeunes, a indiqué Xi Jinping.

Comparant la concrétisation du rêve chinois à une course de relais, il a invité les jeunes générations à faire de leur mieux pour contribuer à la réalisation du rajeunissement du pays grâce à leur créativité, leur ouverture d'esprit et leur esprit novateur.

Les organisations du parti à tous les niveaux doivent attacher une grande importance à la culture et au perfectionnement des jeunes membres du parti, en particulier des membres exceptionnels de la LJCC, afin de garantir que le pays socialiste ne changera jamais de nature, a-t-il ajouté.

