Heineken organise la plus importante tournée du Trophée de l'UEFA Champions League d'Afrique





Dans un effort continu pour apporter l'expérience de la Ligue des champions de l'UEFA (UEFA Champions League - UCL) à un plus grand nombre de fans de football du monde entier, Heineken a organisé la tournée du Trophée d'Afrique la plus élaborée à ce jour. Cette tournée d'une durée de 10 jours, qui s'est terminée le 13 avril à Abuja, au Nigéria, avant la rencontre finale du 28 mai 2022, comprenait plusieurs événements publics autour du trophée UCL, sur plusieurs sites de la République démocratique du Congo, du Mozambique, de l'Ethiopie et du Nigéria. Les fans du Rwanda et du Congo Brazzaville ont également assisté à la tournée, au Nigéria et en RDC respectivement.

Les événements organisés autour de cette tournée incluaient des défilés urbains dans des camions découverts, des matchs novateurs avec la participation de célébrités locales, des projections des quarts de finale de la Ligue UCL, des rencontres avec les fans, des séances photos, des conférences de presse, des concerts d'afrobeats et des rencontres dans plusieurs ministères chargés du football.

Heineken, qui vend ses produits dans 192 pays du monde, sponsorise l'UEFA Champions League depuis 2005. La direction de la Société a déclaré que sa tournée du Trophée dans l'ensemble de l'Afrique pour la saison 2021/2022 était destinée à toucher directement 50 000 Africains, et environ 10 millions d'autres via la couverture médiatique.

Le moment fort de la tournée du trophée fut la rencontre sponsorisée par Heineken à Lagos, au Nigéria. Elle a vu s'affronter de grandes vedettes du monde musical et des légendes du football, ainsi que les cadres supérieurs de Nigerian Breweries, le brasseur Heineken local, et l'Ambassadeur de la tournée du Trophée, l'entraîneur professionnel et ancien milieu de terrain international hollandais Clarence Seedorf.

Davido, la star de la musique afrobeats primée aux BET Awards, a porté le brassard de capitaine de l'équipe du Nigéria qui comptait également parmi ses membres les anciens internationaux nigérians Austin Jay Jay Okocha, Daniel Amokachi et Taribo West. Le rappeur M.I. Abaga, le chanteur de R&B Darey et le directeur Marketing de Nigerian Breweries, Emmanuel Oriakhi, figuraient également dans l'équipe. Capitaine de l'équipe Heineken, M. Seedorf a notamment joué contre le directeur financier de Nigerian Breweries, Rob Kleinjan ; et le directeur de la chaîne d'approvisionnement de la Société, Martin Kochl.

Ce match novateur a précédé un concert d'afrobeat avec, en tête d'affiche, la vedette africaine Davido, et Peruzzi, un autre chanteur nigérian de premier plan. Les membres de l'équipe de direction d'Heineken et Seedorf ont ensuite rencontré le Ministre nigérian de la Jeunesse et du Développement sportif, Sunday Dare, au stade MKO Abiola stadium de la capitale, Abuja.

L'Union des associations de football européennes, l'organisme-cadre de près de 55 associations nationales de football européennes, organise la Champions League sous la forme d'une compétition annuelle à laquelle participent les clubs de football de première division. La finale de l'édition 2022 est prévue pour le 28 mai au Stade de France, à Paris.

"L'objectif de la tournée du Trophée est d'inspirer une nouvelle génération de footballeurs africains et de reconnaître l'affection des fans pour l'UEFA Champions League et Heineken", a affirmé Bram Westerbrink, directeur principal mondial d'Heineken.

L'importance accordée, sur le continent africain, à l'essor du football et à l'UEFA Champions League est manifeste, a également fait remarquer Bram. Plusieurs clubs européens des ligues anglaise, française, italienne, espagnole et allemande ont de nombreux supporters en Afrique, et nombre de ces fans organisent des rassemblements et des célébrations lorsque leurs équipes préférées gagnent lors des compétitions. Avec actuellement plus de 100 footballeurs professionnels africains, plus de 25 vainqueurs de la Ligue des champions d'Afrique et près de 300 millions de fans africains, le football s'est imposé comme le sport le plus populaire de l'ensemble de ce continent.

"C'est la raison pour laquelle Heineken est fière de célébrer son partenariat avec l'UEFA Champions League," a déclaré Hans Erik Tuijt, directeur; Partenariats mondiaux d'Heineken, ajoutant que la Société jouit de la plus haute notoriété sur l'ensemble du continent en qualité de sponsor de la Ligue.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 12:20 et diffusé par :