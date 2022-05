CIBC Mellon et le Régime de retraite des CAAT s'entendent sur un mandat de services d'actifs et de solutions numériques d'une durée de 10 ans





CIBC Mellon gagne la confiance à long terme d'un des régimes à prestations déterminées modernes les plus durables et qui connaît la croissance la plus rapide au Canada.

TORONTO, le 11 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, CIBC Mellon a annoncé avoir obtenu un mandat de 10 ans pour fournir des services d'actifs et de solutions numériques au régime de retraite des Colleges of Applied Arts and Technology (CAAT) et à son régime DBplus pour accueillir les employeurs privés et sans but lucratif. CIBC Mellon et ses partenaires d'affaires mondiaux, CIBC et BNY Mellon, fournissent un ensemble de solutions de services de placement et de régime de retraite au CAAT, y compris la garde, la comptabilité, les prêts de titres, le traitement et le règlement des opérations de change, les prestations de régime de retraite, l'accès aux données sur les investissements, la mesure du rendement, l'attribution, l'analyse et le suivi de la conformité des placements.

Le Régime de retraite des CAAT est indépendant et géré conjointement. Il englobe plus de 75 000 membres répartis chez 200 employeurs participants. Il s'agit de l'un des régimes les plus durables, les mieux financés et à la croissance la plus rapide au Canada. Il est établi sur une base de continuité d'exploitation à 124 % et a une valeur marchande de 18 milliards de dollars, incluant des réserves de financement de 4,4 milliards de dollars en date du 1er janvier 2022. Le financement du régime s'est apprécié pendant 11 exercices consécutifs. Le Régime des CAAT prévoit une croissance importante au cours de la prochaine décennie car il accueille plus d'employeurs au sein de DBplus, son régime à prestations déterminées simple, sûr et au coût prévisible. Celui-ci est offert à la fois au secteur privé et aux organismes canadiens sans but lucratif.

« Notre objectif est de fournir des solutions de régime de retraite qui correspondent aux besoins dynamiques des milieux de travail canadiens et d'offrir à un plus grand nombre de Canadiens des fonds de pension plus sûrs ainsi qu'un revenu de retraite à vie. En raison de notre régime primé DBplus, le Régime des CAAT est attrayant pour les employeurs et les régimes de retraite canadiens qui se joignent de plus en plus à nous pour offrir un régime de retraite à prestation déterminée durable », a affirmé Michael Dawson, chef des services financiers, Régime de retraite des CAAT. « Notre trajectoire de croissance est solide. Nous nous préparons à prendre de l'envergure, à accueillir de nouveaux employeurs au sein de notre régime et à fournir un revenu de retraite garanti à vie à plus de Canadiens. Nous savons que nous pouvons compter sur CIBC Mellon et sur son infrastructure hautement évolutive à mesure que nous étendons nos opérations et respectons nos engagements auprès de nos commanditaires et de nos membres. »

« Nous sommes heureux de poursuivre notre soutien au Régime des CAAT, qui respecte ses engagements envers ses membres actuels et futurs. Nous sommes fiers de positionner CAAT pour sa croissance future », a déclaré Ash?Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Les principaux régimes de retraite canadiens sont confrontés à une série d'exigences croissantes, notamment les marchés complexes, la concurrence accrue pour les occasions, les exigences pour le respect des normes les plus élevées, le besoin de construire des données et des activités numériques avancées pour les aider à atteindre les objectifs de placement et d'exploitation à long terme de leurs régimes, et ce, tout en offrant une excellente expérience aux membres. Nous nous réjouissons d'avoir la chance d'outiller le Régime des CAAT pour les années à venir. »

À propos du Régime de retraite des CAAT

Établi en 1967, le Régime de retraite des CAAT est un régime indépendant et géré conjointement qui offre deux concepts très attrayants de régime à prestations déterminées. La conception du régime primé DBplus de CAAT donne un élan de croissance extraordinaire au Régime. Créé pour soutenir le système collégial ontarien, le Régime des CAAT sert maintenant plus de 200 employeurs participants et 11 secteurs industriels, y compris les organismes avec et sans but lucratif ainsi que le secteur public élargi. Il sert aujourd'hui plus de 75 000 membres actifs et retraités. Le Régime des CAAT s'est mérité le respect en raison de son expertise sur le plan des régimes de retraite et de la gestion de placements ainsi que son orientation vers la stabilité et la sécurité des prestations. En date du 1er janvier 2022, le Régime était financé à 124 % sur une base de continuité d'exploitation.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon ( BNY Mellon ) et la Canadian Imperial Bank of Commerce ( CIBC ). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 31 mars 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2,5 billions de dollars canadiens d'actifs sous son administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2022, comptait 45,5 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @CIBCMellon .

