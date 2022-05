Schneider Electric accélère la transition vers une industrie durable de prochaine génération à la Foire d'Hanovre 2022





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation énergétiques, dévoile aujourd'hui plusieurs innovations à la Foire d'Hanovre 2022 avec un seul objectif : accélérer la transition vers le zéro émission nette de CO 2 pour ses clients et partenaires.

« L'industrie continue de traverser une période de profonds changements », déclare Barbara Frei, vice?présidente directrice, automatisation industrielle, Schneider Electric. « Notre vision reste quant à elle inchangée. Nous voulons créer un écosystème industriel efficient, ouvert et durable, capable de s'adapter aux évolutions de la demande, des chaînes d'approvisionnement, des technologies et des réglementations. Les solutions numériques sont de loin le moyen le plus rapide pour décarboniser et pérenniser les opérations pour les employés. Combinée aux perspectives AVEVA, notre technologie permet aux entreprises de déployer une production industrielle de prochaine génération, avec des niveaux d'efficience, de résilience et de durabilité sans précédent. Dans chaque élément technologique, nous voulons permettre à nos clients et à leurs collaborateurs de concrétiser leurs objectifs de durabilité. »

Des innovations pour l'avenir

Schneider Electric est fier de dévoiler une gamme de solutions et de partenariats qui font la promotion d'un secteur industriel durable de prochaine génération:

EcoStruxure Automation Expert 22.0 est la nouvelle version du premier système d'automatisation industrielle axé sur les logiciels au monde, et bénéficie d'une durabilité et d'une flexibilité accrues pour les opérations de produits de consommation emballés, de logistique, et de gestion de l'eau et des eaux usées.

EcoStruxure Machine Expert Twin est une double solution logicielle numérique et évolutive conçue pour gérer l'intégralité du cycle de vie des machines. Le logiciel permet aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) de créer des modèles numériques ou des machines réelles afin d'optimiser l'efficience et la durabilité, de réduire les délais de mise en service, les délais de commercialisation, et les coûts croissants de contrôle de la qualité.

Grâce à son approche évoluée de la gestion numérique, la solution de gestion des moteurs mise à niveau procure une vision globale de la gestion des actifs. Elle unifie les systèmes de gestion énergétique et d'automatisation, optimise la performance (réduction de 50 pour cent de l'indisponibilité des moteurs), et améliore le rendement du capital investi et l'efficience de l'ensemble de votre usine (réduction de 50 pour cent de la consommation électrique).

EcoStruxure Service Plan est désormais disponible pour les variateurs de vitesse. En s'appuyant sur la puissance combinée de notre plateforme EcoStruxure et sur une expertise aussi bien à distance que sur place, le service fournit une maintenance conditionnelle permettant une planification dynamique de la maintenance des variateurs de vitesse. En surveillant à distance l'état des variateurs, la solution peut anticiper les problèmes et proposer des mesures correctives pouvant être déployées en ligne ou sur place avec l'aide de notre équipe de services sur le terrain, avec en prime des rapports d'état des actifs et une consultation annuelle. Une telle approche permet aux clients d'obtenir la bonne maintenance au bon moment, ce qui se traduit par une réduction significative des indisponibilités non planifiées et évitables, une optimisation des opérations du site, et une amélioration de la sécurité pour les opérateurs et les équipements.

Schneider Electric présente GM AirSeTtm, le petit dernier de la famille de dispositifs de commutation sans SF6 à moyenne tension. Cette toute nouvelle solution verte, numérique et alimentée par de l'air pur permet aux industriels et aux services publics de réduire l'impact environnemental et d'optimiser la maintenance et les opérations.

Renforcement du programme Partnerships for Sustainability qui soutient les partenaires et leur permet de se développer avec l'écosystème de partenariats de Schneider. Ce nouveau programme propose une formation complète, un portefeuille de produits simplifié, un écosystème de soutien ouvert et collaboratif et un savoir-faire et une expertise numériques. De nouveaux produits des gammes TransferPacT, PowerPacT et TeSys Giga viennent compléter le programme Partnerships for Sustainability.

qui soutient les partenaires et leur permet de se développer avec l'écosystème de partenariats de Schneider. Ce nouveau programme propose une formation complète, un portefeuille de produits simplifié, un écosystème de soutien ouvert et collaboratif et un savoir-faire et une expertise numériques. De nouveaux produits des gammes TransferPacT, PowerPacT et TeSys Giga viennent compléter le programme Partnerships for Sustainability. Stratus, Schneider Electric et Avnet Integrated font évoluer les capacités du centre de données à la périphérie du réseau. La combinaison entre EcoStruxuretm Micro Data Centre et Stratus® ftServer® assure un déploiement rapide de centres de données d'informatique en périphérie entièrement automatisés et prêts pour relever les défis d'un environnement industriel.

Intégration des doubles solutions numériques d'ETAP à EcoStruxure Power Operation. Cette intégration permet aux ingénieurs de systèmes électriques de prendre des décisions plus éclairées, d'éviter les erreurs potentielles des opérateurs et de planifier l'expansion future des systèmes, tout en améliorant la réactivité et les mesures d'urgence.

Schneider Electric lance le nouveau 24V DC Easy UPS. Créé pour les environnements commerciaux et industriels dans lesquels une panne d'électricité peut compromettre l'activité de l'entreprise, le nouveau Easy-UPS minimise l'indisponibilité et protège les équipements, permettant ainsi une réduction de la maintenance des machines et un contrôle accru des infrastructures industrielles.

« Nous sommes fiers de présenter les dernières collaborations entre Schneider Electric et AVEVA à la Foire d'Hanovre. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir comment notre nouveau concept d'Advanced Operations Control peut autonomiser les entreprises industrielles. L'innovation axée sur les données pour accélérer la transformation numérique industrielle est notre façon de contribuer à un avenir plus durable aux côtés de Schneider Electric », déclare Caspar Herzberg, directeur des revenus, AVEVA.

Principales sessions de Schneider Electric à la Foire d'Hanovre

Avec des présentations plénières, des débats sur l'innovation, des tables rondes et des entretiens avec des porte-paroles de Schneider Electric, des clients et des partenaires, dont des experts d'AVEVA et du secteur, la société passera en revue les initiatives de souplesse et d'adaptation entreprises au cours de la dernière année.

Lundi 30 mai

[15 h à 16 h, HAEC] Conférence de presse

Des dirigeants de Schneider Electric et d'AVEVA parleront de la réflexion stratégique de la société et de sa vision pour les industries de l'avenir.

Mardi 31 mai

[9 h 30 à 10 h 30, HAEC] Petit-déjeuner avec la presse

L'occasion de découvrir les dernières solutions de Schneider Electric et d'AVEVA en matière de résilience, de souplesse et de durabilité industrielles.

30 mai ? 2 juin : Débats sur l'innovation

Débat sur l'innovation 1 : Pour un avenir résilient et durable

Conférenciers : Niels Wessel, responsable de l'offre, automatisation industrielle, DACH

Karim Helal, ambassadeur mondial de l'innovation

Il est urgent d'adopter une fabrication intelligente de prochaine génération. Les entreprises industrielles ont besoin de plus d'innovation, d'automatisation, d'écoefficacité et de souplesse à tous les niveaux, non seulement pour assurer la viabilité de la planète, mais aussi la viabilité des entreprises elles-mêmes.

Assistez à ce débat sur l'innovation pour découvrir :

Comment améliorer votre durabilité opérationnelle en intégrant numériquement les systèmes énergétiques et d'automatisation

De nouveaux moyens pour atteindre une rentabilité responsable avec des outils analytiques et des logiciels industriels de pointe

Quand faire appel à des experts en matière de sécurité, d'efficience et de durabilité

Les questions de cybersécurité que vous devez connaître dès maintenant

Comment tirer parti d'un écosystème de partenaires de confiance afin d'atteindre et de dépasser vos objectifs opérationnels

Débat sur l'innovation 2 : Automatisation industrielle de prochaine génération

Conférenciers : Leif Juergensen, marketing des systèmes, Next Gen Automation Incubator

Marissa Mueller, ambassadrice mondiale de l'innovation

La façon d'obtenir, de produire, de livrer et de consommer des biens et des services est de plus en plus orientée par les technologies de l'information. Le télétravail gagne du terrain. Les interactions se numérisent. Les opérations s'automatisent.

Prospérer en tant qu'entreprise industrielle moderne nécessite une réflexion numérique, dans laquelle les logiciels et les données occupent le devant de la scène.

Assistez au débat pour découvrir comment rendre vos opérations durables, souples et résilientes grâce à une automatisation industrielle sécurisée et centrée sur les logiciels.

Débat sur l'innovation 3 : Électricité 4.0 ? le chemin le plus court vers le zéro émission nette

Conférenciers : Gerold Goeldner, responsable de la durabilité marketing, et Cordelia Thielitz, VP stratégie, opérations en Europe

Liani Toro Caballero, ambassadrice mondiale de l'innovation

Plus de 80 pour cent des émissions de CO 2 sont liées à l'électricité et plus de 60 pour cent de l'électricité est gaspillée. Afin de lutter contre les changements climatiques, nous devons rendre l'énergie verte et intelligente. La solution est un monde qui soit plus électrique et plus numérique. Nous l'appelons Électricité 4.0.

Durant ce débat sur l'innovation, vous pourrez :

Découvrir comment l'électricité rend le secteur énergétique vert, étant donné qu'il s'agit de l'énergie la plus efficiente et du meilleur vecteur de décarbonisation

Découvrir comment l'innovation numérique rend le secteur énergétique intelligent et rend l'invisible visible afin d'éliminer les gaspillages

Apprendre comment les quatre révolutions industrielles ont évolué en parallèle avec les révolutions électriques

Voir comment nous aidons les clients à construire le nouveau monde électrique et accélérons leur transition vers le zéro émission nette

En amont de la Foire d'Hanovre 2022, Schneider Electric a reçu le Gold 2022 Hermes Creative Award de l'Association of Marketing Communication Professionals (AMCP) dans la catégorie Marketing événementiel, pour la campagne « Discover Industries of the Future at Hannover Messe 2022 ».

Recevez votre code promotionnel gratuit via ce lien et joignez-vous à nous à la Foire d'Hanovre 2022 (30 mai ? 2 juin), un événement qui explore la façon dont les chefs de file sectoriels, dont Schneider Electric, favorisent l'avènement des industries de l'avenir.

À propos de Schneider Electric

Schneider a à coeur de donner à chacun les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conjuguant progrès et durabilité pour le bien commun. Chez Schneider Electric, nous avons baptisé cette approche Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique en matière de durabilité et d'efficience.

Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des processus et des technologies énergétiques de pointe, des produits connectant les points de terminaison au cloud, des contrôles, des logiciels et des services, ce tout au long du cycle de vie. Nous permettons ainsi une gestion intégrée des entreprises, au service des habitats, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous sommes d'ardents défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat, fiers de nos valeurs communes d'intégration, de sens et de valorisation.

https://www.se.com/ca/en/

Découvrez Life Is On

Suivez-nous sur : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blog

Découvrez les dernières perspectives façonnant la durabilité, l'électricité 4.0, et l'automatisation de nouvelle génération sur Schneider Electric Insights.

Ressources complémentaires :

Mots-clics : #IndustriesOfTheFuture #NextGenAutomation #IndustrialAutomation #UniversalAutomation #EcoStruxure

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 11:20 et diffusé par :