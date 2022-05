Le gouvernement du Canada verse 225 000 $ pour soutenir les naissances traditionnelles dans les communautés des Premières Nations du Canada atlantique





OTTAWA, ON, le 11 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les communautés autochtones à ramener les naissances traditionnelles à la maison. C'est pourquoi le gouvernement annonce un soutien pour les naissances traditionnelles dans les Premières Nations du Canada atlantique. Alors que le gouvernement du Canada poursuit son travail de lutte contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé, nous reconnaissons qu'il est essentiel d'accroître le soutien aux initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones pour assurer des services plus adaptés et sécuritaires sur le plan culturel.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé l'octroi de 225 000 $ pour appuyer des projets de sages-femmes dans de nombreuses communautés du Canada atlantique. Les projets - dirigés par la Première Nation Abeqweit, la Première Nation de Natoaganeg, la Première Nation d'Elsipogtog, la Première Nation d'Eskasoni, le Secrétariat de la Table ronde des Innus, la Première Nation de Woodstock et la Première Nation de Metepenagiag - apporteront tous une contribution importante au travail axé sur l'élaboration de premières dispositions législatives et d'un nouveau règlement pour la profession des services de sages-femmes autochtones communautaires.

SAC travaille à accroître le soutien des initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones, ainsi qu'à renforcer le financement des organisations nationales de femmes autochtones et des organisations régionales et locales. La création de collectifs de doulas, en collaboration avec les communautés des Premières Nations et les services provinciaux de sages-femmes, aidera à ramener l'accouchement dans les communautés du Canada atlantique et appuiera la mobilisation des communautés mi'kmaq dans le processus de finalisation des dispositions législatives sur les sages-femmes.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à appuyer la création d'espaces culturellement sûrs dans les systèmes de santé du pays. En continuant de travailler avec les partenaires autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux, il sera plus courant dans un proche avenir d'adopter des approches équitables, culturellement sécuritaires, communautaires et fondées sur les distinctions en matière de services de santé.

Citations



« Les investissements visant à accroître le soutien aux initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones constituent une étape importante dans l'élargissement de l'accès à des pratiques sécuritaires et culturellement distinctes. Je salue le leadership dont font preuve les communautés de partout au pays pour faire des systèmes de santé sécuritaires une réalité, et je suis fier d'avoir appuyé ces initiatives. »

Jamie Battiste

Député de Sydney--Victoria

« Les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans la prestation de services de santé culturellement sécuritaires. En encourageant un plus grand nombre d'Autochtones à assumer ces rôles, nous verrons des services de santé plus inclusifs et accessibles sur le plan culturel pour des générations de familles à venir. Ces investissements sont très importants alors que nous travaillons à transformer les soins de santé pour qu'ils soient fondés sur les distinctions et autodéterminés, de sorte qu'un plus grand nombre de femmes des Premières Nations, inuites et métisses auront des options culturellement sécuritaires pour pouvoir accoucher dans leurs propres communautés. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones Canada

« Le Centre de santé Eskasoni a été approuvé pour le financement de la profession de sage-femme afin de tenir une formation de sensibilisation à la santé maternelle et infantile pour les professionnels de la santé qui fournissent des services à nos mères autochtones. Cette séance d'éducation donnera un aperçu de la perte de culture et de tradition causée par la colonisation et de l'impact des systèmes de pensionnats. Il fournira également aux professionnels de la santé qui travaillent avec nos mères les pratiques et les enseignements traditionnels qui ont été suivis pendant la grossesse, l'accouchement et la période post-partum. Nous aiderons ensuite les participants à apprendre comment ils peuvent utiliser cette information pour offrir des soins plus sécuritaires sur le plan culturel. Nous espérons que cette formation profitera à nos mères et aux professionnels de la santé. Nos mères se sentiront mieux comprises sur le plan culturel et les professionnels auront plus confiance en leur pratique adaptée à la culture. Nous espérons que cela contribuera à atténuer le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé. »

Tara Burke, superviseure, Santé maternelle et infantile

Centre de santé Eskasoni

« Le 5 mai 2022, à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes, la Confédération internationale des sages-femmes a célébré son 100e anniversaire en représentant plus de 140 associations de sages-femmes dans plus de 120 pays. Ensemble, ces associations représentent plus d'un million de sages-femmes dans le monde! En ce jour, les Innus du Labrador rendent hommage à la longue et importante histoire des sages-femmes innues qui ont aidé les femmes et leurs familles à accoucher sur le territoire et dans les petites communautés. Le programme de sages-femmes innues lancé par le Secrétariat de la Table ronde innue vise à réintroduire la profession de sages-femmes à Sheshatshiu et à Natuashish, en s'appuyant sur les connaissances des Aînés innus en matière de pratiques d'accouchement traditionnelles, afin d'appuyer la formation des sages-femmes innues à l'aide d'une approche d'apprentissage pratique et individuel adaptée à leur culture. Le rétablissement de la profession de sage-femme dans les communautés innues permettra aux bébés innus de naître sur les terres innues, ce qui favorisera un plus grand lien avec la terre et la culture, le maintien de pratiques culturelles et de soins culturellement rassurants, et l'autonomisation des femmes dans le contexte de leur expérience de procréation. »

Thea Penashue

Secrétariat de la Table ronde innue, Sheshatshiu (T.-N.-L.)

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoyait 126,7 millions de dollars sur trois ans pour favoriser des systèmes de santé où les Autochtones sont respectés et en sécurité. Cet engagement et cet investissement contre le racisme envers les Autochtones comprennent une série d'initiatives sous quatre thèmes clés :

améliorer l'accès à des services culturellement rassurants; adapter les systèmes de santé ; améliorer le soutien et la responsabilisation; assurer un leadership fédéral.

Cela comprend 33,3 millions de dollars pour améliorer l'accès à des services culturellement sécurisants, en mettant l'accent sur les services destinés aux femmes autochtones, aux personnes 2ELGBTQQIA+, aux personnes handicapées et à d'autres groupes marginalisés qui peuvent être victimes de discrimination croisée. Cela comprend l'élargissement du soutien aux initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones et le renforcement du financement des organisations nationales de femmes autochtones, ainsi que des organisations régionales et locales.

