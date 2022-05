Dans le cadre de sa mission visant à réduire sa quantité de déchets produits, Tim Hortons lance un projet pilote de gobelets réutilisables et consignés à Vancouver en partenariat avec Return-It





Dans le cadre de ce projet pilote, qui s'inspire d'une initiative semblable menée en Ontario l'an dernier, les invités auront la possibilité de payer un dépôt de 4 $ (taxes en sus) pour se procurer un gobelet réutilisable et consigné à l'un des dix restaurants Tim Hortons participants à Vancouver . Les invités pourront rapporter leur gobelet à n'importe lequel de ces dix restaurants, ou à l'une des 11 stations Return-It situées dans la ville, y compris aux stations de transport en commun et à d'autres espaces publics. Les invités pourront ensuite récupérer leur dépôt par virement électronique.





VANCOUVER, BC, le 11 mai 2022 /CNW/ - Tim Hortons est ravi de s'associer avec Return-It afin de lancer un nouveau projet pilote à Vancouver, qui donnera à nos invités la possibilité de payer un dépôt à l'achat de gobelets réutilisables et consignés, un geste qui nous aidera à réduire la quantité de déchets que nous produisons.

S'inspirant d'un projet pilote semblable mené l'an dernier en Ontario, cette initiative permettra aux invités de payer un dépôt de 4 $ (taxes en sus) afin d'emprunter un gobelet réutilisable dans l'un des dix restaurants Tim Hortons participants. Le gobelet peut ensuite être retourné dans l'un de ces restaurants Tim Hortons ou à l'une des 11 stations Return-It situées dans la ville de Vancouver, y compris à des stations de transport en commun et à d'autres espaces publics. Return-It assurera la collecte, le nettoyage, l'assainissement et le retour des gobelets aux restaurants Tim Hortons, afin que ceux-ci puissent être utilisés à nouveau par les invités. Une fois le projet pilote terminé, les résultats seront analysés afin de déterminer la meilleure façon de mettre en oeuvre un programme de gobelets réutilisables qui soit pratique pour nos invités, en plus de nous aider à réduire la quantité de déchets que nous produisons.

« Nous sommes extrêmement ravis de nous associer avec Return-It pour mener à bien ce projet pilote, qui s'inscrit dans nos efforts visant à rendre tous nos emballages réutilisables, recyclables ou compostables », a déclaré Paul Yang, directeur principal de l'innovation et de la durabilité chez Tim Hortons. « Tim Hortons procède à des tests afin de proposer des emballages réutilisables et consignés, tout en améliorant la recyclabilité des gobelets à usage unique. Grâce à ce programme mené en collaboration avec des partenaires de l'industrie et la ville de Vancouver, nous espérons parfaire nos connaissances et développer des solutions novatrices pour l'avenir. »

En plus du nouveau programme de gobelets réutilisables, Tim Hortons s'associe à Return-It dans le cadre d'un projet pilote visant à encourager le recyclage d'encore plus de gobelets à usage unique en carton et en plastique. Les gobelets à café et à boissons froides de Tim Hortons peuvent déjà être recyclés en Colombie-Britannique et sont acceptés dans le cadre des programmes de recyclage domestique municipaux. Grâce à ce projet pilote mené en partenariat avec Return-It, les résidents de Vancouver auront plus d'options pour recycler les gobelets à usage unique, notamment en les rapportant aux mêmes stations Return-It où les gobelets réutilisables et consignés de Tim Hortons sont collectés, ou aux restaurants Tim Hortons participants.

Le projet pilote permettra d'évaluer la viabilité d'un programme permanent déployé à plus large échelle, dans le cadre duquel les gobelets à usage unique seraient collectés en vue d'être recyclés à plusieurs points de dépôt publics.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Tim Hortons et nos autres partenaires pour réduire de façon significative le nombre de gobelets à usage unique qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement en offrant une solution pratique pour réutiliser les gobelets », a déclaré John Nixon, président-directeur général de Return-It. « Nous sommes toujours à la recherche de solutions novatrices qui favorisent nos taux de récupération et qui bénéficient aux résidents de la Colombie-Britannique. Nous espérons que ce programme servira de modèle en vue de déployer des solutions semblables dans d'autres communautés. »

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis 55 ans, Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de Return-It

Return-It est un organisme sous le contrôle de l'industrie et sans but lucratif qui a pour mission principale la gestion responsable des contenants à boissons. Son mandat consiste à développer, gérer et améliorer les systèmes de récupération des contenants à boissons usagés et des produits en fin de vie auprès des consommateurs afin de s'assurer que ces contenants sont correctement recyclés et qu'ils n'aboutissent pas dans les sites d'enfouissement. Ce travail comprend l'élaboration et la mise en oeuvre d'initiatives qui proposent de nouvelles solutions pour réduire la quantité de déchets produits. Return-It est également un membre fondateur du Pacte canadien sur les plastiques et signataire du rapport Engagement mondial de la Fondation Ellen MacArthur, qui vise à réduire la pollution plastique à la source. En 2021, Return-It a élargi son engagement en faveur de la durabilité en annonçant son objectif sociétal, qui vise à créer un avenir meilleur pour les gens, pour les communautés et pour la planète : nous travaillons pour un monde où rien n'est gaspillé. Visitez Return-It.ca pour en savoir plus.

