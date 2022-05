The Body Shop et l'Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour la Jeunesse lancent une collaboration mondiale pour que les jeunes fassent davantage entendre leur voix dans les allées du pouvoir.





Des millions de jeunes sont absents de la vie publique. Face à la crise climatique, aux conflits mondiaux et aux inégalités intergénérationnelles, les contributions, les perspectives et la représentation des jeunes sont plus que jamais nécessaires.

Près de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. Pourtant, elle n'est représentée que par 2,6 % des parlementaires dans le monde**. L'âge moyen d'un dirigeant mondial est actuellement de 62 ans***. 37 % des parlements dans le monde n'ont aucun banc de député de moins de 30 ans** et moins de 1 % de ces jeunes députés sont des femmes.

Les jeunes ont le droit d'être inclus dans les décisions politiques qui les concernent, mais de nombreux obstacles empêchent leur participation. The Body Shop et le Bureau de l'Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour la Jeunesse collaborent pour changer cet état de fait grâce à la campagne mondiale Être vu pour être entendu qui vise à créer des changements structurels à long terme dans le processus décisionnel afin d'y inclure davantage les jeunes.

Elle est lancée aujourd'hui avec la publication d'un document de recherche intitulé « Être vu pour être entendu : Comprendre la participation politique des jeunes ».

L'étude comprend la plus grande enquête jamais réalisée par The Body Shop, qui couvre 26 pays et a fait participer 27 043 répondants. Elle révèle que 82 % des personnes interrogées conviennent que les systèmes politiques doivent faire l'objet d'une réforme radicale pour s'adapter à l'avenir.

Deux personnes sur trois conviennent également que l'équilibre des âges en politique n'est pas bon, 8 personnes sur 10, tous âges confondus, estimant que l'âge idéal pour voter (l'âge auquel on peut voter pour la première fois) se situe entre 16 et 18 ans, alors que dans la plupart des pays, l'âge du vote est de 18 ans ou plus. Un tiers des personnes interrogées de moins de 30 ans envisageraient de se présenter aux élections, contre seulement un cinquième des personnes de plus de 30 ans. Les personnes dans toutes les tranches d'âge s'accordent à dire que les systèmes politiques se verraient bonifiés si les jeunes pouvaient davantage participer à l'élaboration et/ou au changement des politiques.

David Boynton, CEO de The Body Shop, déclare : « Notre position est claire. Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par les mêmes personnes faisant toujours les mêmes choix. La plupart des jeunes ont une vision positive de l'avenir, et nous devons écouter leurs opinions et leurs idées dans les allées du pouvoir. Notre portée mondiale servira de tremplin pour galvaniser la sensibilisation et le soutien, comme nous l'avons fait dans le passé ».

Jayathma Wickramanayake, l'Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour la Jeunesse, déclare : « Le fossé intergénérationnel en matière de pouvoir, d'influence et de confiance constitue l'un des plus grands défis de notre époque. La participation est un droit, et le manque de représentation des jeunes dans les sphères décisionnelles contribue à une méfiance croissante envers les institutions politiques et à un sentiment d'aliénation vis-à-vis des dirigeants élus, qui sont tous deux issus de politiques qui ne reflètent pas ni les priorités des jeunes, ni leurs préoccupations ou ne parlent pas leur langage. Cette campagne donne justement l'occasion de changer tout cela ».

Le rapport indique que la participation des jeunes aux décisions publiques pourrait progresser à long terme grâce à un certain nombre d'initiatives, notamment l'abaissement de l'âge du droit de vote, l'augmentation de la représentation officielle des jeunes, la suppression des obstacles à la participation des jeunes à la prise de décisions publiques, la simplification de l'inscription des nouveaux électeurs et la montée en puissance des compétences de leadership des jeunes.

La campagne est lancée à l'échelle mondiale en mai 2022 et se poursuivra jusqu'à la mi-2025, grâce à des actions menées dans plus de 2 600 magasins Body Shop dans 75 pays, sur six continents.

De plus amples informations ici.

Fin

** https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation

*** Ensemble des données REIGN | REIGN (oefdatascience.github.io)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 11:05 et diffusé par :