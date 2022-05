LA MAISON COINTREAU DÉVOILE LA MEILLEURE MARGARITA AU MONDE, « THE LOVELY RITA », CRÉATION DU MIXOLOGUE AMÉRICAIN JONATHAN STANYARD, VAINQUEUR DU MARGARITA CHALLENGE





PARIS, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le lauréat du Cointreau Margarita Challenge a enfin été annoncé, au terme d'une phase finale âprement disputée à Angers, berceau de l'iconique liqueur à l'orange française. La deuxième édition de ce concours international réunissait plus de 500 participants, représentant 47 pays. À cette occasion, Cointreau avait invité les barmen les plus talentueux au monde à imaginer leur déclinaison très personnelle de l'emblématique Margarita. Pour décrocher la couronne de roi ou reine de la Margarita, ils devaient s'approprier « The Original » en s'inspirant des meilleurs ingrédients de leur région d'origine.

LE GRAND GAGNANT

Le jury, composé de six experts, a eu la tâche extrêmement délicate de désigner le vainqueur parmi les dix finalistes. Lors de la grande finale, les concurrents ont dû relever 3 défis : la réalisation de leur création phare, une épreuve de rapidité durant laquelle ils ont dû réaliser quatre cocktails en moins d'une minute, et enfin la création d'une Margarita « éco-responsable ». Outre ces défis, ils ont été jugés sur la qualité de leur mise en récit, sur leur habilité technique et, bien entendu, sur la saveur de leurs créations. Et c'est la « Lovely Rita » du mixologue américain Jonathan Stanyard, bartender à Seattle, qui a convaincu l'ensemble du jury. Il remporte le trophée du Margarita Challenge ainsi qu'un séjour à Paris.

« Ce cocktail est inspiré par des ingrédients de ma région et des saveurs venues d'autres pays. J'ai ajouté à la recette traditionnelle des saveurs typiques de la côte nord-ouest des États-Unis : rhubarbe, fraise et romarin.

Remporter ce concours restera un évènement marquant de ma carrière. Affronter les meilleurs barmen mondiaux et leurs créations représentait un défi de taille. C'était une expérience très enrichissante : je suis encore sur un nuage depuis l'annonce de ma victoire ! Pour de nombreuses raisons, la Margarita est un cocktail qui m'est très cher. Je suis originaire de Californie, où Margarita et culture mexicaine sont très présentes. Toutes deux font partie de ma vie », déclare Jonathan Stanyard.

La recette de la Lovely Rita :

25 ml Cointreau L'Unique

45 ml tequila Roca Patron Silver

25 ml oleo citron vert

15 ml shrub vanille/rhubarbe

10 ml Campari infusé aux fraises

« Compte tenu de la grande originalité de ces réinterprétations de la recette originale de la Margarita, de leur diversité et de leur qualité, désigner le grand gagnant s'est avéré d'une extrême complexité. Une Margarita sans harmonie ne peut prétendre à la perfection, et c'est l'harmonie, la consistance et la cohérence de la création de Jonathan Stanyard qui ont séduit le jury : choix des ingrédients de sa Lovely Rita, arguments et réponses à nos questions, technicité. Avant le test ultime, celui du goût. L'équilibre était parfait, et c'est là une qualité essentielle pour Cointreau. Je tiens à souligner le niveau extraordinairement élevé de cette finale. Les places sur le podium se sont jouées à un fil entre Jonathan Stanyard, Jose Alejandro Chirinos Gil (Colombie), deuxième, et Jose Antonio Dominguez (Dubaï), troisième », déclare Alfred Cointreau, sixième génération de la famille Cointreau.

LES FINALISTES

Grace Rawlins , Australie

, Australie Alana Jody Durow , Afrique du Sud

, Afrique du Sud Vasilis Sgouromallis, Grèce

Pei-Ting Lin , Taïwan

, Taïwan Damiano Di Benedetto , Italie

, Italie Jonathan Stanyard , États-Unis

, États-Unis Cesar Debus , France

, Domiziana Pola , Royaume-Uni

, Royaume-Uni José Alejandro Chirinos Gil , Colombie

, Colombie José Antonio Dominguez , Émirats arabes unis

LE JURY

Alfred Cointreau : membre de la sixième génération de la famille Cointreau

: membre de la sixième génération de la famille Cointreau Rory J. Shepherd : Directeur créatif du Little Red Door ( Paris )

( ) Carole Quinton : Maître distillateur de la Maison Cointreau

Rhonda Withers (Margarita Mum) : influenceuse et styliste

(Margarita Mum) : influenceuse et styliste Kevin Sueiro : Ambassadeur international de Cointreau

Miguel Ángel Mora : lauréat de la première édition du Cointreau Margarita Challenge, de l'Alquímico (Colombie (Top 50)

COINTREAU, PIONNIER DE LA CULTURE COCKTAIL

Forte de plus de 170 ans de tradition, la liqueur à l'orange Cointreau, pionnière de la culture cocktail, reste aujourd'hui à l'avant-garde de cet univers.

« Cointreau s'est imposé sur la scène internationale du cocktail grâce à sa qualité incomparable et parce qu'au coeur de la recette originale de la célèbre Margarita. Succès mondial depuis sa création, la Margarita se classe aujourd'hui au cinquième rang des cocktails les plus consommés à travers le globe, et séduit aussi bien les mixologues confirmés que les amateurs. L'enthousiasme manifesté par les barmen du monde entier ayant participé à notre deuxième Cointreau Margarita Challenge témoigne de l'importance de ce cocktail. » Fanny Chtromberg, Directrice internationale de la Maison Cointreau

À PROPOS DE COINTREAU

Créatrice de l'iconique liqueur d'orange et pionnière de la culture cocktail, la Maison Cointreau a été fondée à Angers, France, en 1849. Son héritage de distillateur-liquoriste se perpétue aujourd'hui au coeur de plus de 500 cocktails, dont la Margarita originale et le Cosmopolitan. La qualité reconnue de la liqueur Cointreau est le résultat de la sélection méticuleuse, de l'harmonie et de la distillation d'essences d'écorces d'orange douces et amères ; un savoir-faire confié au Maître Distillateur de la Maison. Unique et dotée de qualités organoleptiques exceptionnelles, la liqueur Cointreau est un incontournable pour les barmen et amateurs de cocktails à domicile du monde entier.

www.cointreau.fr

