Avis aux médias - Gestion hors de contrôle des services de santé et des services sociaux sur la Côte-Nord





Lorraine Richard, le SIISNEQ-CSQ et l'APTS veulent rencontrer le ministre Christian Dubé

SEPT-ÎLES, QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Duplessis, Lorraine Richard, la présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), Nathalie Savard, et la représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour la Côte-Nord, Maude Fréchette, invitent les représentants des médias à une conférence de presse sur la situation inquiétante des services et soins de santé ainsi que des services sociaux pour la région de la Côte-Nord, qui aura lieu le jeudi 12 mai, à compter de 10 heures.



Aide-mémoire



QUOI : Conférence de presse sur la gestion des soins de santé et des services sociaux sur la Côte-Nord



QUI : Lorraine Richard, députée de Duplessis

Nathalie Savard, présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) Maude Fréchette, représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour la Côte-Nord



QUAND : Le jeudi 12 mai 2022, à 10 h



OÙ : Centre des congrès de Sept-Îles Salle 4 513, avenue Brochu, Sept-Îles

SOURCE SYNDICAT DES INTERVENANTES ET INTERVENANTS DE LA SANTE DU NORD-EST QUEBECOIS (SIISNEQ-CSQ)

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 10:42 et diffusé par :