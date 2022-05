Le gouvernement du Canada lance un portail en ligne pour soutenir les Ukrainiens





Le gouvernement invite les entreprises canadiennes à participer aux efforts visant à répondre aux besoins immédiats des Ukrainiens arrivant au Canada

OTTAWA, ON, le 11 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les Ukrainiens et leurs familles qui fuient la guerre qui sévit dans leur pays. Le gouvernement a fourni de l'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine et souhaite en faire plus, notamment en mobilisant les Canadiens pour l'accueil des Ukrainiens déplacés.

Compte tenu de la générosité des Canadiens et de l'intérêt exprimé par les entreprises de joindre leurs efforts à la réponse du Canada face à la crise en Ukraine, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé aujourd'hui le nouveau portail de dons Soutien de l'industrie canadienne à l'Ukraine. Ce portail en ligne permettra aux entreprises canadiennes de fournir des biens et services hautement prioritaires pour soutenir les Ukrainiens déplacés et les organismes d'aide à l'établissement des immigrants. Pour le moment, la priorité ira aux dons de grande envergure, notamment sous forme de logements temporaires, de cartes-cadeaux pour l'achat d'articles prioritaires, de services de transport, et d'emplois pour les personnes qui arrivent au Canada.

Le ministre a aussi annoncé que des grandes entreprises canadiennes s'étaient déjà engagées à faire des dons représentant une valeur combinée de plus de 400 000 $ via le portail. Ces entreprises sont Loblaw, Canadian Tire, Metro et Couche-Tard.

Les entreprises canadiennes sont invitées à consulter le nouveau portail en ligne Soutien de l'industrie canadienne à l'Ukraine, pour y soumettre facilement leurs offres de soutien, et de le consulter régulièrement car des mises à jour pourraient être apportées à la liste des priorités.

Cet appel à l'action fait suite aux récentes mesures annoncées par le gouvernement du Canada, dont des vols nolisés vers le Canada réservés aux Ukrainiens, un soutien au revenu à court terme pour répondre aux besoins de base, et de l'hébergement temporaire à l'hôtel pour les personnes qui ont besoin de soutien.

« Nous ferons tout en notre pouvoir pour venir en aide aux personnes qui fuient un conflit et cherchent refuge. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à soutenir le peuple ukrainien victime des actes injustifiables et atroces de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'industrie canadienne pour qu'elle soutienne et aide ceux et celles qui ont choisi de faire du Canada leur terre d'accueil. Je suis reconnaissant de voir la générosité des entreprises canadiennes qui se sont déjà engagées, et je sais que de nombreuses autres apporteront leur contribution pour aider ces personnes dans le besoin. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada s'est engagé à offrir aux Ukrainiens et à leurs familles un refuge pendant qu'une guerre illégale sévit dans leur pays. Aider les Ukrainiens avant, pendant et après leur arrivée au pays demeure une approche d'Équipe Canada. Avec le lancement d'aujourd'hui, les entreprises canadiennes peuvent continuer à donner l'exemple en soutenant les personnes les plus vulnérables au monde. »

- Le ministre de l'Immigration, des Re?fugie?s et de la Citoyennete?, l'honorable Sean Fraser

« Un effort pancanadien s'impose pour que les Ukrainiens déplacés qui arrivent au pays puissent bénéficier du soutien immédiat nécessaire à leur installation. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral pour fournir aux Ukrainiens accueillis au Canada les mesures d'aide et de soutien dont ils ont tant besoin. Comme ce fut le cas lors des mouvements d'aide humanitaire antérieurs, dont la récente initiative spéciale pour les Afghans toujours en cours, nous sommes reconnaissants de l'appui et des offres des entreprises canadiennes, qui vont nous permettre d'améliorer la situation des Ukrainiens en cette période difficile. »

- Le codirecteur exécutif par intérim de l'Alliance canadienne du secteur de l'établissement des immigrants, Chris Friesen

« Loblaw a comme objectif d'aider les Canadiens à bien vivre, et cet objectif se trouve renforcé à l'heure actuelle, alors que notre nation accueille de nouveaux venus en quête d'un nouveau départ. Que l'on parle d'alimentation, de santé, de vêtements ou de services bancaires, notre entreprise est bien placée pour aider les personnes qui s'installent dans un nouveau pays. Aujourd'hui, nous fournissons des fonds pour aider des milliers de familles ukrainiennes à se procurer les biens dont ils ont besoin. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada ait lancé ce portail, qui facilitera la tâche des entreprises qui cherchent les meilleurs moyens d'aider. »

- Le vice-président principal, Affaires corporatives et communications, des Compagnies Loblaw Limitée, Kevin Groh

« La Société Canadian Tire est là pour améliorer la vie au Canada, et cela consiste notamment à apporter notre soutien aux milliers de réfugiés qui arrivent ici après avoir fui le conflit en Ukraine. Nous sommes fiers d'appuyer cet appel à l'action en offrant 250 000 $ en cartes-cadeaux afin d'aider à fournir des articles essentiels aux nouveaux arrivants. De plus, nous avons déjà versé plus de 1 million de dollars au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne par le biais de la Société et de collectes de fonds en magasin. »

- La vice-présidente, Stratégie ESG et Impact communautaire à la Société Canadian Tire, Kim Saunders

« C'est avec plaisir que METRO joint ses efforts à ceux d'autres entreprises canadiennes afin d'aider les familles d'Ukraine venant trouver refuge au Québec et en Ontario. Après avoir remis plus de 1,6 M$ à la Croix-Rouge canadienne grâce à une collecte dans l'ensemble de nos bannières, nous espérons que ce don additionnel de 50 000 $ contribuera à faciliter ce nouveau départ pour ces milliers de réfugiés. »

- Le président et chef de la direction de METRO, Eric La Flèche

« Faire ce qui est bien et agir en tant qu'une équipe avec nos gens font partie des valeurs qui nous guident chez Couche-Tard. Notre marque Circle K nous permet d'avoir une présence à l'échelle mondiale, notamment en Europe de l'Est, où nos gens sont directement touchés par les effets du conflit armé en Ukraine. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à prêter main-forte et à contribuer aux efforts d'accueil des personnes déplacées par ce terrible conflit. »

- Le vice-président principal, Opérations Canada de Couche-Tard, Stéphane Trudel

