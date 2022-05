Le magazine Inc. nomme Boomi au prestigieux palmarès des meilleurs milieux de travail pour 2022





L'entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) de classe mondiale offre une expérience de travail de renommée internationale, comme en ont témoigné près de 95 % des employés de Boomi qui ont déclaré se sentir engagés dans l'entreprise

CHESTERBROOK, Pennsylvanie, 11 mai 2022 /CNW/ - BoomiMC, le chef de file en matière de connectivité intelligente et d'automatisation, a reçu une reconnaissance du magazine Inc. qui l'inclut dans la liste annuelle des meilleurs milieux de travail pour 2022. Présentée dans le numéro de mai-juin, la liste se fonde sur les résultats d'une évaluation exhaustive des entreprises américaines qui ont excellé dans la création de milieux de travail et d'une culture d'entreprise exceptionnels.

« Il n'y a pas si longtemps, le terme "meilleur milieu de travail" évoquait des bureaux ouverts aux réfrigérateurs bien garnis de grignotines, explique Scott Omelianuk, rédacteur en chef de Inc. Pourtant, compte tenu de l'adoption généralisée du travail à distance, le concept du milieu de travail a changé. Cette année, Inc. a reconnu les organismes qui se consacrent à redéfinir et à enrichir le milieu de travail en réponse à la pandémie. »

« Les employés de Boomi et leur culture de travail authentique demeurent un avantage commercial évident au sein de cette industrie hautement concurrentielle et de ce marché d'embauche, a déclaré Shawn Maurice, directeur principal des ressources humaines de Boomi. Nos employés ont permis à Boomi de devenir une entreprise mondiale de pointe en matière de logiciels en tant que service (SaaS). Nous continuerons de respecter notre devise qui consiste à embaucher de "bonnes personnes" et à leur offrir une expérience de renommée internationale. »

Les membres de l'équipe de Boomi ont participé au sondage auprès des employés du magazine Inc., mené par Quantum Workplace, et ont fait part de leurs expériences personnelles et de leurs points de vue sur des sujets comme l'efficacité de la gestion, les avantages particuliers, la promotion de la croissance des employés et la culture d'ensemble de l'entreprise. Le magazine a également vérifié les avantages sociaux qu'offre Boomi afin de déterminer sa note globale et son classement. La note totale de Boomi était en moyenne de 90 sur 100, et près de 95 % des employés ont indiqué qu'ils se sentaient engagés dans l'entreprise.

La mission de Boomi, qui consiste à améliorer le monde en reliant les gens à tout, n'importe où, est l'épine dorsale des valeurs uniques de l'entreprise, y compris : aller au-delà, jouer les uns pour les autres, créer des choses géniales, prendre la situation en main et bâtir la confiance. Dans le cadre de la culture inspirante de Boomi, on incite les employés à redonner régulièrement à la communauté en prenant part à des activités de bénévolat, comme de participer à des projets mondiaux de ramassage des déchets. L'entreprise offre également des programmes novateurs, comme son Académie des anciens combattants de Boomi, une expérience de formation unique et approfondie qui aide les anciens combattants à effectuer une transition réussie entre leur service militaire à une carrière civile dans le domaine technologie.

Boomi propose aux employés de nombreuses occasions de s'impliquer et d'établir des liens, y compris 14 groupes-ressources dirigés par des employés (GRE) qui se consacrent à favoriser l'émergence d'un milieu de travail diversifié et inclusif harmonisé avec l'organisation dont ils font partie. Créés, développés et maintenus par les employés, ces groupes existent pour offrir du soutien quant au perfectionnement personnel ou par rapport au développement de carrière. Ils existent aussi pour offrir un cadre sécuritaire au travail où les employés se sentent libres de se présenter tels qu'ils sont chaque jour. En plus de sa culture primée, Boomi offre des avantages sociaux de premier plan dans l'industrie, y compris une couverture 401(k) concurrentielle, des soins médicaux, dentaires et de la vue, des congés payés, des avantages sociaux complets de planification familiale, l'accès à des programmes personnalisés de santé, de nutrition, de télémédecine, d'accompagnement professionnel, et plus.

En tant que lauréat de nombreux prix reconnaissant l'entreprise comme un employeur de choix, Boomi a été classé comme chef de file par le Magic QuadrantMC 2021 de GartnerMD de Enterprise Integration Platform pour son intégration d'application d'entreprise en tant que service (EiPaaS)[1] pendant huit années consécutives. En tant que pionnier de l'iPaaS infonuagique et ayant plus de 18 000 clients, Boomi compte une communauté croissante de plus de 100 000 membres, un réseau de partenaires mondial de plus de 800 partenaires, et l'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux dans l'espace iPaaS.

Pour obtenir une liste des postes disponibles au sein de l'équipe Boomi, visitez la page des carrières sur le site Web de Boomi.

Avis de non-responsabilité de Gartner : Gartner n'appuie aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne sélectionner que les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières. GARTNER et le Magic Quadrant sont des marques de commerce déposées et des marques de service de Gartner, inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés. Remarque : La dénomination de Boomi était Dell Boomi de 2014 à 2019.

À propos de Boomi Boomi relie instantanément les gens à tout, partout, grâce à sa plateforme infonuagique, unifiée, ouverte et intelligente. La plateforme d'intégration de Boomi en tant que service (iPaaS) jouit de la confiance de plus de 18 000 clients à l'échelle mondiale pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son coût du cycle de vie plus bas. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, Boomi souhaite faire en sorte qu'il soit rapide et facile pour les clients et les partenaires de découvrir, de gérer et d'orchestrer les données, tout en reliant les applications, les processus et les personnes pour obtenir de meilleurs résultats plus rapidement. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, le logo « B », Boomiverse et AtomSphere sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. Les autres noms de produits ou de marques mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Inc. Media La marque de médias d'affaires la plus fiable au monde, Inc. fournit aux entrepreneurs les connaissances, les outils, les liens et la collectivité nécessaires pour ériger d'excellentes entreprises. Son contenu multiplateformes primé atteint plus de 50 millions de personnes chaque mois sur divers canaux, dont des sites Web, des bulletins d'information, des médias sociaux, des balados et des médias imprimés. Le prestigieux indice Inc. 5000, émis chaque année depuis 1982, analyse les données des entreprises pour reconnaître les entreprises privées qui croissent le plus rapidement aux États-Unis. La reconnaissance mondiale qui accompagne le fait d'être admis à l'indice Inc. 5 000 donne aux fondateurs des meilleures entreprises l'occasion de s'engager auprès d'une communauté exclusive regroupant leurs pairs, et la crédibilité qui les aide à stimuler les ventes et à recruter des talents. La conférence associée à l'indice Inc. 5 000 fait partie d'un portefeuille d'événements sur mesure très acclamés produits par Inc. Pour en savoir plus, visitez www.inc.com.

À propos de Quantum Workplace Quantum Workplace, établie à Omaha, au Nebraska, est une entreprise de technologie des RH qui dessert les organisations au moyen de sondages sur l'engagement des employés, d'outils de planification d'action, de sondages de départ, de reconnaissance entre pairs, d'évaluations du rendement, de suivi des objectifs et d'évaluation du leadership. Pour plus de renseignements, visitez le site QuantumWorkplace.com.

Personne-ressource chez Boomi : Kristen Walker

Communications d'entreprise mondiales

[email protected]

1 415 613-8320

1 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 septembre 2021

