Sayona dévoile sa toute nouvelle campagne de sensibilisation





LA MOTTE, QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Sayona, entreprise d'exploration et de mise en valeur des dépôts de lithium québécois, est fière de lancer sa campagne d'éducation et de sensibilisation : Le lithium d'ici. En misant sur des messages simples, courts et francs, cette campagne présente les avantages d'extraire et de transformer le lithium ici, au Québec.

Sayona souhaite susciter chez les Québécois et dans les communautés où elle opère, la fierté de participer à la transition énergétique en brisant les clichés sur le lithium, en parlant d'avenir et en mettant en lumière le rôle stratégique que le Québec peut jouer dans l'électrification des transports.

« Le Québec bénéficie d'importantes réserves de lithium, mais ce qui différencie nos gisements par rapport à d'autres grands producteurs mondiaux, c'est la facilité d'extraction du minerai et l'empreinte environnementale réduite de son exploitation. Si on y ajoute les retombées économiques générées par l'électrification des transports et la demande sans cesse grandissante pour le lithium, il est évident que le Québec a tout à gagner à développer cette ressource. C'est ce que notre campagne Le lithium d'ici met en évidence », a expliqué Cindy Valence, directrice Affaires externes chez Sayona.

La campagne Le lithium d'ici se déclinera au cours des prochains mois sur les diverses plateformes de Sayona.

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire Eeyou Itschee Baie-James.

