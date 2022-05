Avis aux médias - Éducation: La CSQ invite le mouvement École ensemble à une discussion sur l'avenir de l'éducation





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) organise une discussion entre son président, Éric Gingras, et le coordonnateur du mouvement École ensemble, Stéphane Vigneault, le jeudi 19 mai prochain, à 19 heures.

« Parler d'éducation et s'assurer que les enjeux de notre réseau soient à l'ordre du jour, surtout à la veille d'une campagne électorale, c'est le but poursuivi par École ensemble, et, en ce sens, nos intérêts se rejoignent. Beaucoup d'éléments soulevés par le mouvement ces derniers jours sont aussi en phase avec les positions défendues par la CSQ », lance le président de la CSQ, Éric Gingras.

« Parce que nous pensons vraiment que le Québec est mûr pour une bonne réflexion en profondeur sur l'avenir du réseau de l'éducation, nous avons pris l'initiative de la discussion dès maintenant et d'inviter École ensemble à la table. L'objectif de cette rencontre est de permettre à nos membres d'avoir un premier contact avec le projet et de nourrir leur réflexion sur les questions d'égalité des chances en éducation. »

Rappelons brièvement que la CSQ représente plus de 125 000 travailleuses et travailleurs du réseau de l'éducation : personnel enseignant, de soutien scolaire et professionnels, partout au Québec.

La Centrale milite en faveur d'une plus grande égalité des chances, et les revendications qu'elle porte en éducation sont guidées par un idéal pour la société empreint d'une plus grande justice sociale. Une société au sein de laquelle chacune et chacun a les moyens, sur les plans social, culturel et économique, d'exercer son rôle de citoyen, et à ce chapitre, l'éducation joue évidemment un rôle crucial.

Historiquement, la CSQ revendique donc :

Une école accessible, c'est-à-dire gratuite.

Une école commune et diversifiée, c'est-à-dire où la mixité scolaire et sociale prévaut.

Une école qui vient en aide aux élèves plus vulnérables.

Une société et une école qui reconnaissent non seulement l'importance du travail du personnel, mais aussi la valeur sociale de ce travail.

« En d'autres mots, se demander ce que nous voulons, collectivement, en éducation, c'est aussi se demander dans quel genre de société nous voulons vivre. La question est définitivement d'actualité, et force est de constater que de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer des changements, dont nous sommes. L'important, pour nous, c'est évidemment de s'assurer que la voix des membres du personnel - toutes les catégories de personnel - soit aussi entendue. Parce qu'un établissement scolaire, une école, c'est un milieu de vie. Et si on le considère de cette façon, il faut mettre tout le monde au jeu. Maintenant, place aux discussions et aux échanges! Merci à École ensemble d'avoir accepté notre invitation », de conclure Éric Gingras.

Aide-mémoire



QUOI : Parlons d'École ensemble

Discussion en direct de la CSQ



QUI : Avec Éric Gingras, président de la CSQ et Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement École ensemble



QUAND : Le jeudi 19 mai à 19 h



OÙ : Sur la page Facebook de la CSQ



L'événement est ouvert à toutes et à tous, et les questions du public seront bienvenues.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 10:28 et diffusé par :