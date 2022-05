PIP International, une entreprise canadienne visionnaire de technologie agricole, lance une technologie révolutionnaire





La technologie « Ultimate Pea Protein » ou « UP.Ptm » révolutionnaire libère le potentiel des protéines végétales

LETHBRIDGE, Alberta, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- PIP International (PIP), un transformateur canadien de technologie agricole à base de plantes, a annoncé aujourd'hui une percée technologique révolutionnaire dans le domaine des protéines végétales. La technologie innovante a finalement trouvé le code sur le mauvais goût, la couleur, la texture et les performances compromises de la protéine de pois, conduisant aux normes de l'industrie « UP » et à la possibilité de changer le plaisir des consommateurs pour les aliments d'origine végétale. UP.Ptm ou « Ultimate Pea Protein » offre ce qu'aucune autre protéine de pois ne peut offrir, un attrait visuel démontrable et une fonctionnalité supérieure tout en offrant un niveau d'accessibilité qui attire l'attention mondiale des principaux fabricants de produits alimentaires.

En 2020, PIP International, une société privée sous contrôle canadien, a conclu un contrat-cadre de licence exclusif pour les droits d'utilisation et de sous-licence d'une technologie de « coercition » transformatrice. En utilisant une réaction ciblée, sous des paramètres stricts, le procédé sépare ou « contraint » rapidement mais doucement les protéines sans endommager leurs propriétés fonctionnelles. De plus, PIP démontre son engagement envers l'environnement en exploitant des technologies industrielles alternatives pour réduire considérablement l'eau, générer et stocker une énergie verte abondante, éliminer les déchets et réduire radicalement la demande de gaz naturel.

« La demande croissante de protéines végétales n'a jamais été aussi forte, mais les consommateurs veulent toujours des options à base de plantes plus agréables et durables. UP.Ptm de PIP est extrait de manière responsable en mettant l'accent sur un goût neutre sans diminuer les performances, créant ainsi un produit avec le potentiel inégalé de perturber l'industrie », a déclaré Christine Lewington, PDG de PIP International. « PIP est ravi de présenter UP.Ptm, puisque nous avons vu ce que les autres ont vu, mais nous faisons maintenant ce que les autres n'ont jamais fait. »

Savoir d'où viennent nos aliments et comment ils sont transformés change la manière dont de nombreuses entreprises font des affaires. Pour mettre en oeuvre une transparence complète de la chaîne d'approvisionnement de PIP, à la fin de 2021, PIP a obtenu les acres nécessaires pour accroître sa demande actuelle et future de pois. PIP a la capacité unique de mettre en oeuvre un programme de traçabilité Ag-tech de pointe, permettant de contrôler la graine jusqu'à la protéine finale.

Déterminé à accélérer l'adoption mondiale des protéines végétales durables, UP.Ptm transcende les diverses applications pour les fabricants de produits alimentaires, notamment les produits laitiers, les fromages, les cuillerées, les boissons, les confiseries et les spécialités. Réputés pour leur profil aminé essentiel complet et leurs bienfaits environnementaux en termes de fixation pour le sol, les pois sont également une excellente source de protéines, riches en fibres, faibles en gras, digestes, faibles en allergènes et utilisent moins d'eau pour pousser.

« IMPROVE SAS travaille en étroite collaboration avec PIP International depuis plus de deux ans pour commercialiser une avancée significative dans la technologie d'extraction des protéines végétales », a déclaré Denis Chereau, PDG d'IMPROVE SAS, France. « PIP possède un contrat-cadre de licence exclusif pour la technologie d'extraction innovante, en instance de brevet et durable d'IMPROVE qui apportera la protéine de pois la plus propre, la plus fonctionnelle et la plus durable sur le marché ! »

Avec l'industrie des protéines végétales qui devrait atteindre plus de 14 milliards de dollars américains au cours des trois prochaines années et les critiques croissantes sur la transformation non durable, le secteur agroalimentaire a besoin de plus d'investissements et d'innovation. La vision et l'écosystème émergent de PIP International éclairent l'industrie alimentaire et le corridor alimentaire du Canada alors qu'ils investissent et innovent pour maximiser le développement de nouveaux produits, les flux économiques à valeur ajoutée et la gérance de l'environnement. Grâce à UP.Ptm, les consommateurs auront bientôt une option plus propre, plus savoureuse et plus optimisée pour leurs protéines végétales.

À propos de PIP International Inc.

PIP International Inc. (« PIP ») un transformateur canadien d'ingrédients d'origine végétale de première qualité dans le secteur agroalimentaire. Le procédé plus doux et innovant de PIP, en instance de brevet, offre un goût neutre et sans additif, une couleur neutre, une texture lisse et une protéine hautement fonctionnelle dérivée des pois jaunes. Dédiée à l'expansion d'une solution protéique plus durable à l'échelle locale, nationale et mondiale, l'équipe d'experts de l'industrie alimentaire de PIP apporte des décennies de conception, d'exploitation et de sens des affaires à ce projet inédit en son genre. L'engagement de PIP à s'adapter et à adopter des pratiques durables innovantes dans toutes les fonctions de l'entreprise, de la ferme au consommateur, est encore renforcé par la possession des droits d'un nouveau procédé révolutionnaire de fractionnement humide en instance de brevet qui se traduit par une consommation d'eau inférieure de 30 % à celle des méthodes traditionnelles.

