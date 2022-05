Intersolar Europe 2022: Sungrow présente des innovations à long terme pour un avenir énergétique durable





MUNICH, Allemagne, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Sungrow, le leader des onduleurs et des systèmes de stockage d'énergies renouvelables, a dévoilé sa dernière gamme de solutions photovoltaïques, de stockage d'énergie et de chargement des véhicules électriques au cours de l'Intersolar Europe 2022 à Munich. L'entreprise a présenté des innovations techniques capables de fournir de l'énergie à long terme et confirmé son engagement pour un bilan carbone neutre et une indépendance énergétique de l'Europe.

L'onduleur modulaire « 1+X » : la modularisation nouvelle génération

L'onduleur modulaire "1+X" présenté à l'exposition devrait être à la tête de la prochaine génération d'onduleurs pour les centrales solaires à grande échelle. Il se caractérise par une unité unique d'une capacité minimale de 1,1 MW et une capacité maximale de 8,8 MW en combinant huit unités. Les clients peuvent choisir entre 1,1 MW et 8,8 MW pour répondre à leurs besoins.

La solution offre une modularisation au niveau de l'onduleur, du système et des composants. La modularisation à trois niveaux rend la conception de la centrale plus flexible et l'exploitation et la maintenance plus faciles.

Sungrow a également présenté son puissant onduleur de chaîne, le SG350HX, qui a reçu le prix de la catégorie des onduleurs 2021 de PV Magazine.

PowerTitan : système de stockage d'énergie à refroidissement liquide

Le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide à grande échelle de Sungrow, le PowerTitan, était également présenté. Il a été finaliste de l'ees AWARD 2022 dans la catégorie stockage d'énergie électrique, démontrant une capacité d'innovation incomparable sur ce marché.

Le PowerTitan est plus efficace et plus performant grâce à sa technologie à refroidissement liquide. La perte de température entre les cellules est maintenue en dessous de trois degrés Celsius, ce qui permet de prolonger sa durée de vie de 10 %. Le nouveau contrôleur peut charger et décharger individuellement des racks de batteries, ce qui améliore les performances générales du système de 6 %. L'étalonnage automatique de l'état de charge (SoC) et le remplissage automatique du liquide de refroidissement réduisent considérablement les coûts d'opération et de maintenance.

Solution résidentielle de recharge des véhicules électriques par l'énergie solaire : au-delà des attentes

Pour Sungrow, Intersolar Europe est le moment idéal pour lancer une série de nouveaux produits adaptés à des usages commerciale et résidentielle. La solution résidentielle de chargement des véhicules électriques par énergie solaire en fait partie. Elle permet le stockage de l'énergie solaire et le chargement des véhicules électriques pour que les propriétaires ne soient pas impactés en cas de perturbations comme des coupures de courant.

En ce qui concerne le chargement des véhicules électriques, Sungrow a présenté sa nouvelle solution de chargement, l'AC011E-01. Ce chargeur pour véhicules électriques est le dernier né des batteries et onduleurs hybrides triphasés de chez Sungrow. Sa batterie est de conception modulaire et contient de 3 à 8 modules. Sa capacité peut être augmentée de 9,6 kWh à 25,6 kWh pour un maximum de flexibilité. Cette solution de chargement des véhicules électriques par énergie solaire est une nouveauté tout-en-un pour utilisation résidentielle qui dépasse les attentes de clients.

Parmi les autres nouveautés, citons un nouveau compteur avec 2CT qui modernise les centrales et une nouvelle catégorie de puissance pour la série Commercial Extreme: le SG125CX, compatible avec les derniers modules haute puissance du marché.

« Intersolar Europe est un événement important pour Sungrow et ses partenaires. Échanger de vive voix nous aide énormément à développer des produits qui répondent aux besoins de nos clients et offrir le niveau de service requis par leurs fermes de stockage d'énergie photovoltaïque. Cette année, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau rencontrer nos clients et nos partenaires en personne et leur présenter nos nouveaux produits pour une production énergétique plus fiable, durable, accessible et lucrative. » a déclaré Lewis Li, directeur général de Sungrow Europe, au stand (B3.450) de Sungrow.

« En tant qu'entreprise RE100 et EP100, Sungrow ne transige pas sur la durabilité, qui fait partie de son ADN, ni sur son engagement à préserver la planète, qui est au coeur de toutes ses actions. Sungrow oeuvre pour la planète, récemment encore en plantant 500 arbres dans les environs de Munich. Les arbres ont été plantés en collaboration avec PLANT-MY-TREE®. » a-t-il ajouté.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la plus lucrative au monde avec plus de 224 GW installés dans le monde en décembre 2021. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, la société Sungrow est dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle pour des utilisations commerciales, industrielles et résidentielles ; ainsi que des centrales PV flottantes internationalement reconnues et des stations de chargement pour véhicules électriques. Avec une solide expérience de 25 ans dans le domaine photovoltaïque, Sungrow produit des installations électriques dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, consultez : https://fra.sungrowpower.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815622/Sungrow_Booth_at_Intersolar_Europe_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 10:16 et diffusé par :