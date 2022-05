Vols nolisés fédéraux pour les Ukrainiens voulant venir au Canada





OTTAWA, ON, le 11 mai 2022 /CNW/ - Le Canada continue de soutenir la population de l'Ukraine, notamment en lui offrant un refuge temporaire au Canada. Nous savons que certains Ukrainiens et les membres de leur famille peuvent avoir besoin d'aide pour voyager, et nous nous efforçons de leur offrir des options pour venir au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé 3 vols nolisés fédéraux à destination du Canada pour les Ukrainiens et les membres de leur famille. Les vols seront offerts aux personnes approuvées par l'entremise de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU).

Les vols suivants seront disponibles pour les titulaires d'AVUCU approuvés sur la base du premier arrivé, premier servi à partir de la Pologne :

·le 23 mai à destination de Winnipeg ( Manitoba );

( ); le 29 mai à destination de Montréal (Québec);

le 2 juin à destination de Halifax (Nouvelle-Écosse).

Dans les prochains jours, les Ukrainiens qui ont reçu leur visa pour venir au Canada par l'entremise de l'AVUCU recevront un courriel contenant des renseignements sur la façon de s'inscrire.

Une fois au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fournira un logement temporaire pour une période maximale de 14 nuits aux personnes qui se trouvent sur ces vols et qui n'ont pas déjà de logement adéquat.

Ces vols s'ajoutent aux mesures existantes mises à la disposition des Ukrainiens pour les aider à venir au Canada, notamment le Fonds de voyage Ukraine2Canada, un partenariat avec Miles4Migrants, Air Canada et The Shapiro Foundation, qui permettra d'offrir au moins 10?000 vols gratuits aux personnes qui fuient la guerre de Poutine.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les organismes d'établissement de partout au pays pour mettre en oeuvre ces mesures spéciales et fournir un soutien aux Ukrainiens à leur arrivée au Canada.

«?Le Canada fait tout ce qu'il peut pour soutenir les Ukrainiens avant et après leur arrivée au Canada. Des millions d'Ukrainiens ont été déplacés et forcés de fuir leurs foyers, et ces vols nolisés contribueront à offrir à ceux qui veulent venir au Canada le soutien dont ils ont besoin. Nous continuerons à travailler avec les provinces, les territoires, les organismes d'établissement et les ONG pour nous assurer que les Ukrainiens se sentent chez eux dans leurs nouvelles collectivités.?»

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Lancée le 17 mars 2022, l'AVUCU donne aux Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate de quelque nationalité que ce soit la possibilité de rester au Canada à titre de résidents temporaires pour une période maximale de 3 ans. Ils sont également admissibles à un permis de travail ouvert ou à un permis d'études, qui leur permet d'obtenir un emploi auprès de presque n'importe quel employeur canadien ou de s'inscrire à un programme d'études au Canada .

Le 30 mars 2022, le gouvernement du Canada a également annoncé un soutien fédéral temporaire pour aider les Ukrainiens admissibles qui arrivent avec une AVUCU à s'installer dans leurs nouvelles communautés. Ce soutien étendu aux services du programme d'établissement, qui sont habituellement offerts uniquement aux résidents permanents, sera offert jusqu'au 31 mars 2023 et comprendra :

a également annoncé un soutien fédéral temporaire pour aider les Ukrainiens admissibles qui arrivent avec une AVUCU à s'installer dans leurs nouvelles communautés. Ce soutien étendu aux services du programme d'établissement, qui sont habituellement offerts uniquement aux résidents permanents, sera offert jusqu'au 31 mars 2023 et comprendra : de la formation linguistique;



des renseignements sur la vie au Canada et une orientation concernant la vie au Canada, comme de l'aide pour inscrire les enfants à l'école;

et une orientation concernant la vie au , comme de l'aide pour inscrire les enfants à l'école;

des renseignements et des services pour les aider à accéder au marché du travail, y compris du mentorat, du réseautage, du counseling, du perfectionnement des compétences et de la formation;



des activités qui favorisent l'établissement de liens avec les communautés;



des évaluations d'autres besoins que les Ukrainiens peuvent avoir, et des renvois aux organismes appropriés;



des services axés sur les besoins des femmes, des aînés, des jeunes et des personnes LGBTQ2+;



d'autres mesures de soutien à l'établissement financées par le Programme d'établissement.

De plus, le gouvernement du Canada travaille à la mise en oeuvre d'un soutien financier transitoire pour couvrir les besoins de base et l'organisation de logements temporaires pour les Ukrainiens qui arrivent au Canada et qui n'ont pas encore de logement adéquat.

En date du 4 mai 2022, plus de 204?000 demandes d'AVUCU ont été présentées et près de 91?500 demandes ont été approuvées. Les statistiques clés sont mises à jour chaque semaine.

American Express Voyages d'affaires gérera les réservations pour les personnes admissibles au nom du gouvernement du Canada. Momentum Solutions sera le transporteur aérien officiel.

