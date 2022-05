Turacoz Healthcare Solutions a présenté des résultats innovants en matière de diffusion scientifique lors de la 53e conférence de l'European Medical Writing Association (EMWA) à Berlin, en Allemagne





UTRECHT, Pays-Bas et GURUGRAM, Inde, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- La 53e conférence de l'EMWA, qui s'est tenue à Berlin, en Allemagne, du 3 au 7 mai 2022, a permis à la communauté des rédacteurs médicaux de nouer des contacts et de participer à des discussions actives sur un large éventail de sujets liés à la rédaction médicale.

Namrata Singh , fondatrice et directrice de Turacoz Healthcare Solutions et membre actif de l'EMWA, a examiné avec d'autres membres de l'EMWA la dernière version du « Career guide on medical writing » (Guide des carrières en rédaction médicale). Ce guide est en cours de révision et devrait être disponible pour les débutants sur le site de l'EMWA avant la conférence de cet automne qui se tiendra à Riga, en Lettonie, en novembre 2022.

Mme Singh a ensuite présidé la première réunion du pôle d'intérêt commun BusDev, qui se consacrera aux propriétaires de petites entreprises du secteur de la rédaction médicale en Europe. Au cours d'un autre pôle d'intérêt commun sur la communication médicale, Mme Singh a expliqué que la communication médicale numérique était devenue indispensable et que les rédacteurs devaient se perfectionner pour transmettre la science dans un langage simple aux professionnels non scientifiques tels que les graphistes et les développeurs de sites web, afin de diffuser un message clair.

Dans le prolongement de cette discussion, Mme Singh a présenté un article intitulé « Using Audio-video Abstracts to Enhance the Research Article - A Retrospective Observational Study » (Utilisation de résumés audiovisuels pour améliorer l'article de recherche : une étude d'observation rétrospective). L'affiche soulignait le rôle des résumés audiovisuels (publications améliorées) dans l'amélioration des techniques de diffusion scientifique et la sensibilisation d'un public cible plus large. Mme Singh a également expliqué comment ces paramètres peuvent être mesurés et peuvent aider la communauté des affaires médicales à mieux définir sa stratégie de vulgarisation scientifique. Elle a également fait part de ses inquiétudes quant à la diminution du nombre de professionnels et d'agences possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour intervenir à la fois dans le domaine scientifique et médical et dans celui des technologies numériques.

À propos de Turacoz

Turacoz Group est un partenaire stratégique des entreprises biopharmaceutiques, des sociétés de technologie médicale, des professionnels de la santé et des instituts de recherche qui les accompagne dans le développement de leurs produits et services. Nous élaborons des communications scientifiques claires, cohérentes, complètes, concises et concrètes dans un langage et un format adaptés à la cible (à la fois en version papier et numérique) afin que nos clients puissent se concentrer sur la recherche et le développement de base pour améliorer les soins aux patients.

