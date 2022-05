10 M$ pour la création de nouvelles lignes aériennes internationales





QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce qu'une somme maximale de 10 millions de dollars est allouée à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec pour favoriser la création de nouvelles lignes aériennes internationales vers le Québec. Elle souhaite ainsi optimiser le positionnement du Québec et attirer davantage de touristes internationaux dans les mois et les années qui viennent.

L'accessibilité est une composante fondamentale de la compétitivité de l'industrie touristique québécoise à l'échelle canadienne et internationale. L'existence de routes aériennes, la présence d'exploitants, la fréquence des vols et le temps de transport sont autant de facteurs qui ont une influence sur la compétitivité du secteur, le nombre de visiteurs et les retombées pour le Québec en tant que destination touristique.

Rappelons que des investissements de 2 millions de dollars du gouvernement du Québec depuis 2020 ont d'ailleurs permis de développer une liaison d'Air France entre Paris et Québec, et une liaison d'Air Transat entre Londres et Québec. On estime que ces liaisons pourraient générer des dépenses totales de plusieurs millions d'ici 2024.

Citations :

« On doit s'assurer que le Québec est accessible et qu'il demeure une destination touristique compétitive à l'échelle canadienne et internationale. Il faut profiter de cette période où les compagnies aériennes redéploient leurs services pour offrir de nouvelles liaisons en provenance de marchés porteurs vers le Québec. Notre gouvernement a mis plusieurs initiatives en oeuvre depuis le début de la pandémie pour favoriser la relance de notre industrie touristique, et cet important investissement est une autre façon concrète d'appuyer son retour rapide à la croissance. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'Alliance est prête à mettre son expertise à profit pour relever ce nouveau défi et remercie le gouvernement du Québec pour la confiance renouvelée qu'il lui témoigne. Dans un contexte de relance et de reconquête des marchés, il est important de connecter les marchés à fort potentiel avec le Québec car les touristes internationaux injectent plusieurs milliards de dollars par année dans notre économie. En collaboration avec les partenaires clés, cette initiative permettra de démarquer la destination et d'augmenter les retombées économiques pour l'ensemble des entreprises, des villes et des régions touristiques.?»

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Faits saillants :

Concrètement, le mandat de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec consistera notamment à :

Appuyer les activités de démarchage auprès des transporteurs aériens;



Contribuer à l'augmentation des fréquences et de la capacité offerte;



Mettre en place des incitatifs destinés à augmenter l'attractivité des services aériens offerts vers des aéroports du Québec.

Rappelons qu'en janvier 2021, la ministre du Tourisme annonçait également une aide de 2 millions de dollars à l'Aéroport international Jean-Lesage afin d'appuyer le démarchage visant à augmenter le nombre de liaisons aériennes internationales directes vers Québec.

Ce nouvel investissement s'inscrit en cohérence avec le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 - Agir aujourd'hui. Transformer demain, notamment avec le principe de reconquête des marchés intérieurs et extérieurs par le biais d'une offre adaptée aux nouveaux besoins des voyageurs.

