Bancor 3, la solution ultime de liquidités de la DeFi, est lancé en partenariat avec Polygon, Synthetix, Brave, Flexa, Yearn, Nexus Mutual et plus de 30 DAO

Bancor (BNT), l'inventeur de la DeFi et des pools de liquidités, a annoncé que la nouvelle version de son protocole, Bancor 3, était désormais disponible. Bancor 3 devrait être l'ultime solution automatisée de liquidités de la DeFi, permettant aux projets de tokens et à leurs détenteurs de générer des liquidités en chaîne (« on-chain ») saines dans leurs tokens natifs.

Le lancement a déjà attiré plus de 30 projets de tokens et Organisations autonomes décentralisées (Decentralized Autonomous Organisation, DAO), dont Polygon (MATIC), Synthetix (SNX), Brave (BAT), Flexa (AMP), Yearn (YFI), Enjin (ENJ), WOO Network (WOO) et Nexus Mutual (wNXM), qui fournissent des liquidités d'amorçage sur le réseau, ou proposent des incitations aux liquidités via le nouveau système de Récompenses d'auto-compounding, de Bancor.

Les projets de tokens et les DAO peuvent utiliser Bancor pour :

Maintenir des marchés liquides pour leur token natif, facilitant un trading de tokens moins onéreux.

Permettre aux détenteurs de tokens de profiter de rendements plus sûrs et plus élevés exclusivement dans leur token natif (staking unilatéral avec protection à 100 % contre les pertes impermanentes).

Déployer les Récompenses d'auto-compounding, qui minimisent la pression de vente et sont simultanément utilisées comme liquidités génératrices de commissions, dès le premier jour.

Générer des liquidités durables dans la DeFi

Les liquidités décentralisées constituent l'épine dorsale de la DeFi, mais les stratégies employées par les projets de tokens pour créer des liquidités à long terme se sont montrées inefficaces. En raison du risque de rendements négatifs liés aux pertes impermanentes, la plupart des détenteurs de tokens hésitent aujourd'hui à fournir leurs tokens aux pools de liquidités. Pendant ce temps, les programmes de récompenses de minage de liquidités se retrouvent en grande partie entre les mains de « yield farmers (extracteurs de liquidités) mercenaires » qui sautent de pool en pool pour liquider les récompenses gagnées dans leur actif préféré, laissant tomber les projets de tokens.

Environ deux ans après que le yield farming (extraction de liquidités) ait fait son apparition sur la scène, engendrant le premier « Été de la DeFi » en 2020, les DAO et les communautés de tokens recherchent toujours un moyen sûr, simple et durable de générer des liquidités décentralisées.

Aujourd'hui, Bancor lance en version bêta sa troisième version nouvelle et améliorée, visant à créer des liquidités durables en chaîne pour les projets de tokens, en donnant aux participants l'accès au staking unilatéral (Single-Sided Staking) sans risque de pertes impermanentes, et en leur apportant des Récompenses d'auto-compounding et des Récompenses doubles. Les fournisseurs de liquidités sont moins susceptibles de retirer des liquidités lorsque les récompenses expirent, car ils restent protégés contre la perte de valeur et peuvent continuer à réaliser des gains sans aucune maintenance.

Bancor 3 : La solution ultime de liquidités de la DeFi

Bancor 3 introduit de nouvelles fonctionnalités qui encouragent une participation large et durable aux marchés des liquidités en chaîne, en simplifiant considérablement la fourniture de liquidités passives dans les pools de liquidités des animateurs de marché automatisés (Automated Market-Maker, AMM). Caractéristiques principales :

Omnipool : Une nouvelle architecture de protocole qui consolide les liquidités des tokens dans un coffre-fort virtuel unique, minimisant les coûts en gaz et augmentant l'efficacité et la convivialité à chaque point de contact.

: Une nouvelle architecture de protocole qui consolide les liquidités des tokens dans un coffre-fort virtuel unique, minimisant les coûts en gaz et augmentant l'efficacité et la convivialité à chaque point de contact. Staking unilatéral illimité : Fournit des liquidités et permet de réaliser des gains avec un seul token ; nul besoin de coupler 50/50 ou d'acheter un autre actif.

: Fournit des liquidités et permet de réaliser des gains avec un seul token ; nul besoin de coupler 50/50 ou d'acheter un autre actif. Gains d'auto-compounding : Les frais et les récompenses de trading s'autocomposent sans frais de transaction, et sont simultanément utilisés comme liquidités à l'intérieur du pool, dès le premier jour. L'auto-compounding est optimisé via une intégration avec Chainlink Keepers.

Les frais et les récompenses de trading s'autocomposent sans frais de transaction, et sont simultanément utilisés comme liquidités à l'intérieur du pool, dès le premier jour. L'auto-compounding est optimisé via une intégration avec Chainlink Keepers. Protection instantanée : Tous les tokens déposés reçoivent instantanément une protection à 100 % contre les pertes impermanentes.

Tous les tokens déposés reçoivent instantanément une protection à 100 % contre les pertes impermanentes. Tokens de pool unilatéraux : Les tout premiers tokens fongibles de pool unilatéraux. Contrairement aux tokens de pool habituels, les tokens de pool unilatéraux n'augmentent que par rapport à leurs actifs sous-jacents, créant un nouveau type de lego d'argent de type « up only », facilement composable dans d'autres produits de la DeFi.

: Les tout premiers tokens fongibles de pool unilatéraux. Contrairement aux tokens de pool habituels, les tokens de pool unilatéraux n'augmentent que par rapport à leurs actifs sous-jacents, créant un nouveau type de lego d'argent de type « up only », facilement composable dans d'autres produits de la DeFi. Portefeuille intelligent : Une nouvelle interface frontale offrant une transparence totale des revenus nets réels sur les tokens déposés.

: Une nouvelle interface frontale offrant une transparence totale des revenus nets réels sur les tokens déposés. Récompenses doubles (Dual Rewards) : Les projets de tokens tiers peuvent désormais encourager les liquidités sur Bancor avec des récompenses d'auto-compounding exemptes de toutes pertes impermanentes.

Les projets de tokens tiers peuvent désormais encourager les liquidités sur Bancor avec des récompenses d'auto-compounding exemptes de toutes pertes impermanentes. Tokenomics réinventée : La nouvelle tokenomics BNT crée un système plus rentable pour diriger les liquidités de protocole vers les pools de liquidités les plus rémunérateurs.

Mark Richardson, architecte produit, chez Bancor (BNT), a déclaré :

« Bancor a passé ces dernières années à créer l'équivalent d'un compte d'épargne à haut rendement pour la DeFi : Déposez vos actifs, relaxez-vous, et gagnez de l'argent. En aidant les projets de tokens et leurs utilisateurs à exploiter en toute sécurité et simplicité les rendements de la DeFi, Bancor 3 crée des marchés de liquidité en chaîne, à la fois robustes et résilients, qui stimulent des économies de tokens, saines. »

Hamzah Khan, responsable de la division DeFi and Labs chez Polygon (MATIC), a confié pour sa part :

« Polygon est ravie d'utiliser Bancor 3 pour créer des liquidités décentralisées à l'intention des détenteurs de tokens MATIC. Les liquidités unilatérales et les mécanismes de protection contre les pertes impermanentes, de Bancor permettent à nos DAO et à nos détenteurs de tokens de staker et gagner des MATIC en toute sécurité, tout en générant des liquidités d'origine communautaire qui alimentent un trading de MATIC à faible effet de glissement. »

Tyler Spalding, cofondateur de Flexa (AMP), a commenté quant à lui :

« Bancor est devenu l'une des plus grandes sources de liquidités AMP en chaîne, et ce, pour une bonne raison : C'est un moyen sûr et simple de staker. Avec Bancor 3, nous doublons notre confiance envers Bancor en offrant des récompenses d'auto-compounding à nos détenteurs de tokens, qui stakent leurs AMP sur Bancor. »

À propos du protocole Bancor

Bancor est l'unique protocole de trading et de staking de la DeFi avec des liquidités unilatérales et une protection à 100 % contre les pertes impermanentes. Supervisé par la DAO Bancor, la mission du protocole est de généraliser la DeFi en fournissant le moyen le plus simple et le plus sûr d'échanger des tokens et de gagner des revenus passifs, au sein de la DeFi.

Lancé en 2017, Bancor a été le premier protocole de la DeFi. Aujourd'hui, Bancor génère plusieurs millions par mois pour les déposants, offrant un TAEG pouvant aller jusqu'à 30 % sur plus de 150 tokens comme ETH, WBTC, LINK, MATIC, AMP, SNX, et bien d'autres. Bancor est la solution de gestion de trésorerie, préférée de plus de 30 DAO, dont Polygon, Nexus Mutual, UMA, KeeperDAO et WOO Network DAO.

