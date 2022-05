La compagnie montréalaise Lighthouse Labs conclut une ronde de financement de 9 M$ menée par Accel, BlockTower et Animoca Brands afin de bâtir le moteur de recherche du métavers





Lighthouse Labs utilisera les fonds levés afin d'agrandir son équipe, d'étendre ses partenariats avec les mondes virtuels et de poursuivre le développement de sa plateforme dont le lancement est prévu au courant de l'été 2022

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lighthouse, une entreprise montréalaise développant un moteur de recherche pour le métavers, annonce aujourd'hui une première ronde de financement de 9 M$ menée par Accel, BlockTower et Animoca Brands. La ronde de financement inclut la participation de White Star Capital, Sparkle Ventures, Gemini Frontier Fund, StreamingFast, Tiny VC, ainsi que de nombreux anges investisseurs reconnus dans le secteur de la blockchain.

Le métavers grandit à une vitesse exponentielle. Alors que certains des plus grands mondes virtuels comme The Sandbox et Decentraland ont vendu pour plusieurs centaines de millions de dollars en parcelles de terrain numérique l'année dernière, plusieurs personnalités et marques connues telles que Tommy Hilfiger, Adidas et Snoop Dogg ont commencé à bâtir leur propre expérience dans le métavers. Afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs et de profiter d'un marché estimé à 850 milliards de dollars d'ici 2030 (Grand View Research), de nombreux mondes virtuels ont vu le jour au courant des derniers mois. L'émergence de ce qui représente aujourd'hui plus d'une cinquante de mondes d'envergure a eu pour effet d'augmenter rapidement la fragmentation du métavers, causant d'importants défis pour les utilisateurs et les créateurs qui se retrouvent aujourd'hui peu outillés afin de choisir quel monde explorer et développer.

Fondée par deux entrepreneurs locaux, Jonathan Brun et Justine Massicotte, Lighthouse répond à ce problème en simplifiant la navigation à travers le web spatial. La plateforme de Lighthouse, qui sera lancée au courant de l'été 2022, permettra aux utilisateurs d'accéder à un moteur de recherche permettant la découverte en temps réel de lieux, d'événements, de créateurs, d'expériences ainsi que d'amis à l'intérieur des différents mondes composant le métavers. Au-delà de son moteur de recherche, Lighthouse offrira un portail à travers lequel les utilisateurs pourront découvrir les activités les plus populaires, voir où leurs jetons non fongibles (NFTs) sont utilisables, suivre le développement de diverses marques et créateurs digitaux et créer des groupes d'amis afin de rendre l'exploration du métavers une expérience plus sociale. Avant de fonder Lighthouse, Jonathan Brun était entrepreneur en résidence dans le fonds blockchain du groupe global d'investissement en technologies White Star Capital, alors que Justine Massicotte était responsable du moteur de suggestions de l'entreprise québécoise cotée à la bourse de Toronto Coveo, laquelle offre des solutions technologiques de recherche pour les entreprises.

« Si vous êtes curieux à propos du métavers et ne savez pas par où commencer, Lighthouse sera l'endroit où aller », commente Jonathan Brun, cofondateur et PDG. « Actuellement, la découverte dans le métavers ressemble beaucoup plus au gaming, où les utilisateurs doivent sauter d'un monde à l'autre pour découvrir des choses, qu'à internet, où tout est accessible à travers un point d'entrée unifié. En bâtissant Lighthouse, nous contribuons à bâtir un écosystème où les mondes isolés du métavers vont se rejoindre afin d'offrir une expérience de recherche qui se rapproche au web. Nous avons tous vu comment les standards informatiques et les principes d'architecture ouverte ont propulsé nos vies digitales avec la naissance d'internet dans les années 90. Nous avons confiance que les mondes virtuels Web3 (un terme adopté pour caractériser les compagnies et projets basés sur la blockchain) vont s'unir derrière notre vision afin de rendre le métavers un endroit accessible grâce à un moteur de recherche ».

« Lighthouse a l'opportunité excitante de bâtir une partie de l'infrastructure unificatrice du métavers », commente Andrei Brasoveanu, partenaire à Accel, un fonds de la Silicon Valley ayant été un des premiers investisseurs dans des compagnies telles que Facebook, Slack et Dropbox. « Le potentiel du métavers ne peut être atteint qu'en le rendant accessible à une large étendue d'utilisateurs, créateurs et acteurs commerciaux. Jonathan et Justine ont longuement pensé au futur de l'industrie et aux éléments requis afin de permettre aux utilisateurs de s'immerger dans ce monde de plus en plus fragmenté. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de partager cette aventure avec l'équipe de Lighthouse! »

Afin de développer sa plateforme, Lighthouse bâtit des partenariats directs avec les mondes qu'elle rend découvrable à travers son moteur de recherche. « Les moteurs de navigation web tels que Google ou Brave utilisent des logiciels, nommés crawlers, afin de découvrir de nouvelles pages web publiques. Cependant, en raison de la nature lourde et dynamique des médias interactifs 3D, supporter des capacités de recherche en temps réel à l'intérieur même des mondes requiert une intégration de données directe. Le métavers est encore jeune, ce qui nous donne l'opportunité de travailler étroitement avec les mondes afin de déployer des standards qui vont assurer que le web spatial forme un tout cohésif », commente la cofondatrice et cheffe des technologies de Lighthouse, Justine Massicotte.

« Alors que les utilisateurs vont se déplacer avec leurs avatars à travers les divers mondes formant le métavers, nous croyons qu'un nouveau standard centré sur la navigation et permettant la création de fonctionnalités de découverte et de socialisation sera requis afin d'agréger les données permettant aux utilisateurs de connecter avec leurs amis et communautés à travers l'entièreté du métavers », commente Sébastien Borget, COO & cofondateur de The Sandbox. « La vision de Lighthouse se concentre sur ce problème. Nous sommes heureux de travailler étroitement avec eux à The Sandbox et avons hâte de continuer à leur offrir notre support avec l'objectif de bâtir un futur ouvert, transparent et interopérable. »

