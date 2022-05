Avis aux médias - Le ministre Blair visitera Lytton (Colombie-Britannique)





LYTTON, BC, le 11 mai 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile, pour un point de presse à la suite d'une rencontre avec des représentants municipaux et des résidents de Lytton en Colombie-Britannique.

Date

Jeudi 12 mai 2022

Heure

12 h 30 (HAP)

Lieu

École Kumsheen ShchEma-meet

365, route Transcanadienne

Lytton (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distance physique. Les participants devront communiquer leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contact. Le port d'un masque est obligatoire, surtout s'il n'est pas possible de maintenir une distance physique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester à la maison si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici : Ministère de la santé - Province de la Colombie-Britannique, COVID-19 (en anglais seulement) pratiquez le lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène, ainsi que l'éloignement physique.

