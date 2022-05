Le gouvernement du Canada appuie la transition vers l'industrie 4.0 en soutenant Placages Lignum





L'entreprise de Victoriaville obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

VICTORIAVILLE, QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 200 000 $ à Placages Lignum inc. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de prendre le virage 4.0 en améliorant ses procédés innovants et sa productivité.

Placages Lignum se distingue dans le jointage de feuilles de placage de bois de diverses essences. Grâce au soutien financier de DEC, l'entreprise pourra acquérir et installer des équipements de production spécialisés dans son usine qui fonctionne présentement à plein régime. Les technologies numériques permettront d'améliorer la constance et la qualité des produits de cette PME innovante tout en maximisant les tâches à valeur ajoutée.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les PME sont au coeur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités, et soutenir leur croissance et leurs projets d'innovation est une priorité du plan de relance économique de notre gouvernement. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, Placages Lignum pourra améliorer sa chaîne de production et répondre à la demande grandissante pour ses produits. Son apport à la vitalité économique de Victoriaville et du Centre-du-Québec est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Au cours de ses 20 années d'existence, Placages Lignum est devenue un leader de l'industrie nord-américaine du placage grâce à notre attitude visionnaire et notre désir de se surpasser avec comme forte motivation l'appui et la confiance de nos précieux employés et partenaires tels que DEC. »

Louis-Hans Baril, président, Placages Lignum

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

