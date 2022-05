ELNA Médical devient le premier grand réseau de cliniques au Canada à déployer PrescripTIon®





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (« Inforoute ») et la société montréalaise ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada et propriétaire de Medicentres Canada, ont le plaisir d'annoncer le déploiement du service innovateur de prescription électronique PrescripTIon® dans ses 26 cliniques Medicentres en Alberta.

PrescripTIon®, la solution nationale de prescription électronique du Canada, permet aux prescripteurs d'envoyer les ordonnances et les renouvellements de façon fluide par voie électronique à la pharmacie de choix du patient, ce qui se traduit par des soins plus efficaces, une sécurité accrue et une meilleure communication entre les pharmaciens et les médecins.

Le lancement de PrescripTIon® dans toutes les cliniques de Medicentres en Alberta fait suite à un accord entre les deux parties et à un projet pilote empreint de succès à la clinique de Medicentres à Lethbridge, en Alberta du Sud, en 2019.

« Le déploiement et la mise en service de PrescripTIon® dans toutes les cliniques Medicentres de l'Alberta apportent déjà des bienfaits aux patients, aux prescripteurs et au système de santé dans son ensemble. Nous sommes fiers d'être le premier réseau de cliniques à offrir ce service innovant de prescription électronique dans toute la province et de l'intégrer dans notre éventail croissant de services de santé omnicanaux qui permettent un meilleur accès aux soins et une plus grande simplicité pour tous les Albertains » a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

« PrescripTIon® permettra à des milliers de patients de Medicentres en Alberta de se procurer plus facilement et plus commodément leurs ordonnances, et rendra également plus efficace l'exécution des ordonnances pour les médecins prescripteurs dans les cliniques Medicentres à travers la province » a déclaré Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. « Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec ELNA Médical afin de répandre davantage le service PrescripTIon® dans toute l'Alberta. »

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en oeuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous à www.infoway-inforoute.ca/fr .

À propos de PrescripTIon®

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon®. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon® rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon® protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez Prescriptioncan.ca .

ELNA Médical est le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,4 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme les soins de santé par l'entremise d'un écosystème omnicanal et intégré de services clinique. ELNA offre des services primaires et spécialisés facilement accessibles et personnalisés de la plus haute qualité dans plus de 95 cliniques et points de service à travers le pays, y compris 26 cliniques sous la bannière Medicentres en Alberta. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis trois décennies. En s'appuyant sur des technologies de pointe et des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux, ELNA déploie tous ses efforts afin d'offrir les meilleurs résultats en matière de soins de santé aux Canadiens.

