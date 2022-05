Avis aux médias - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk à l'Expérience Future City





LONGUEUIL, QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, à midi (HE), l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk s'adresse virtuellement à plus de 2000 enfants au Canada dans le cadre de l'Expérience Future City. Il parlera de son expérience en tant qu'astronaute et de l'avenir de l'exploration spatiale.

Les représentants des médias sont invités à regarder la présentation sur YouTube : Future City Showcase 2022 (en anglais seulement).

Date : 11 mai 2022



Heure : L'activité débute à midi (HE)



Quoi : Présentation sur la vie d'astronaute et l'avenir de l'exploration spatiale



Qui : Joshua Kutryk, astronaute de l'Agence spatiale canadienne



Où : https://youtu.be/deEkf9zs4io

Pour plus détails sur l'Expérience Future City, consulter le site Web de l'Université Ontario Tech (en anglais seulement) ou écrire à Rebecca White ([email protected]), cheffe de la direction, Engineers of Tomorrow.

