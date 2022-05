Pentavere remporte le Défi de l'innovation de Takeda Canada pour sa proposition visant à accélérer le diagnostic et le traitement de maladies rares grâce à une nouvelle technologie d'IA





RÉSERVÉ À DES AUDITOIRES CANADIENS

Pentavere, une entreprise torontoise, recevra un financement réservé à un nouveau projet de démonstration de faisabilité d'un concept d'IA visant à faciliter le traitement de maladies rares et collaborera avec Takeda Canada pour son exécution

Le Défi de l'innovation a été lancé en vue de trouver de nouveaux partenaires et des idées novatrices pour favoriser les avancées du diagnostic des maladies rares au moyen de la technologie de l'IA

L'investissement appuiera l'analyse des données probantes sur les maladies rares au Canada provenant de la pratique réelle

TORONTO, le 11 mai 2022 /CNW/ - Takeda Canada Inc. a le plaisir d'annoncer que Pentavere Research Group Inc. a remporté le premier Défi de l'innovation de Takeda Canada. Lancée en janvier 2022, l'initiative a pour but d'accélérer la création de partenariats visant à trouver des technologies numériques et des solutions d'intelligence artificielle (IA) nouvelles afin d'améliorer le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) ou d'autres maladies rares.

Pentavere Research Group Inc. est une entreprise de découverte clinique qui a mis au point un moteur d'intelligence artificielle (IA) révolutionnaire et exclusif appelé DARWENMC, qui permet d'accélérer les recherches dans un grand volume de textes de nature clinique. DARWENMC exploite la valeur, l'information et les données probantes tirées d'un volume de contenu clinique humainement impossible à analyser.

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Pentavere et de profiter de sa technologie d'IA dans le domaine des maladies rares, a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada. Il est en effet impératif d'établir de solides partenariats dans notre écosystème de soins de santé et de tirer parti des données et de la technologie pour répondre à l'ensemble des besoins fondamentaux des patients, du diagnostic jusqu'au traitement personnalisé. Nous tenons à féliciter Pentavere d'avoir remporté le Défi de l'innovation de Takeda Canada et nous remercions tous les participants qui ont soumis des propositions. »

En plus de recevoir un financement, Pentavere aura l'occasion de collaborer avec Takeda et pourra tirer parti de son expertise et de son vaste réseau international pour concevoir un projet de démonstration de faisabilité d'un concept dans le domaine des maladies rares.

« Notre équipe est très heureuse d'apprendre que Pentavere et son moteur d'intelligence artificielle DARWENMC ont remporté le Défi de l'innovation de Takeda Canada, a affirmé Aaron Leibtag, cofondateur et chef de la direction, de Pentavere Research Group. Nous sommes ravis de collaborer avec Takeda Canada et de travailler avec son équipe d'experts pour accéder aux connaissances enfouies dans des millions de pages d'information clinique. Ensemble, nous produirons les données, l'information et les solutions révolutionnaires dont nous avons besoin pour améliorer la vie des patients atteints de maladies rares. Nous tenons à remercier Takeda Canada de cette occasion ainsi qu'à féliciter l'entreprise de son engagement constant à investir dans l'innovation canadienne applicable à l'échelle mondiale. »

Takeda Canada a reçu de nombreuses propositions de solutions axées sur le diagnostic précoce ou les traitements intégrés et personnalisés des MII (colite ulcéreuse ou maladie de Crohn) ainsi que des maladies génétiques rares, dans le cadre du Défi de l'innovation.

« Cette importante initiative a attiré de nombreuses propositions de qualité, et nous ne pouvions demander mieux », a souligné le Dr Jefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques de Takeda Canada. Takeda croit fermement qu'il est essentiel de travailler avec des partenaires afin d'explorer et de découvrir durablement de nouvelles options pour pouvoir soutenir les patients à chaque étape de leur cheminement. »

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon, et est déterminée à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins.

