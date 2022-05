La réelle valeur des données en temps réel : 80 % des entreprises voient leurs revenus augmenter grâce aux données en temps réel





80 % des entreprises sondées rapportent une augmentation des revenus grâce à l'analyse des données en temps réel

L'augmentation potentielle globale des revenus atteint déjà 2,6 billions de dollars dans quatre secteurs clés de six régions ; ce chiffre pourrait augmenter de 1,6 billion de dollars à l'avenir

Les économies permises par la réduction des coûts non liés au personnel sont estimées à 321 milliards de dollars

98 % des entreprises signalent une augmentation de la confiance des clients

62 % des entreprises déclarent des gains d'efficacité dans les déploiements de processus après avoir mis en oeuvre des systèmes de données en temps réel

LONDRES, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- KX et le Centre for Economics and Business Research (CEBR) ont publié « The Speed to Business Value », un rapport axé sur l'industrie, qui présente les avantages commerciaux et opérationnels que les entreprises peuvent tirer de l'adoption de technologies d'analyse de données en temps réel.

Dévoilé aujourd'hui au sommet Gartner® Data & Analytics Summit 2022, le rapport détaillé a sondé plus de 1 200 entreprises issues de six pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Singapour et Australie) et de quatre secteurs clés (fabrication, automobile, finance et assurance, et télécommunications). Parmi ses principales conclusions, le rapport révèle que 80 % des entreprises interrogées ont vu leurs revenus augmenter après avoir adopté l'analyse en temps réel. L'augmentation potentielle totale des revenus s'élevait à 2,6 billions de dollars dans les régions et les secteurs ciblés par l'enquête, et cette hausse des revenus pourrait s'accroître de 1,6 billion de dollars à l'avenir.

S'appuyant à la fois sur une étude quantitative et qualitative et sur une modélisation économique, le rapport démontre clairement la valeur commerciale et opérationnelle mesurable que les technologies de gestion et d'analyse des données en temps réel peuvent offrir dans les principaux secteurs. Selon le rapport, 98 % des répondants ont observé une augmentation de la satisfaction de la clientèle, tandis que 60 % d'entre eux ont enregistré d'importants gains d'efficience et de productivité. Les résultats de l'étude indiquent, entre autres, que les entreprises ont économisé 321 milliards de dollars en coûts d'exploitation non liés au personnel grâce à l'analyse des données en temps réel. Ce chiffre pourrait atteindre 379 milliards de dollars si l'analyse des données en temps réel était entièrement adoptée par l'ensemble des entreprises des principaux secteurs d'activité visés par l'enquête.

Kathy Schneider, directeur du marketing à KX : « Comme le montrent les principales conclusions de ce rapport, la mise en oeuvre de technologies d'analyse de données en temps réel peut apporter une valeur commerciale mesurable importante aux entreprises du monde entier. Que ce soit en améliorant les processus, en réduisant les coûts ou en ayant un impact tangible sur les revenus des entreprises, l'analyse de données en temps réel présente un grand nombre d'avantages. L'étude appelle donc les entreprises qui n'utilisent pas encore les données en temps réel à moderniser leur approche afin de ne pas être distancées. »

Owen Good, responsable du service de conseils économiques à CEBR : « Notre étude démontre à la fois l'ampleur et l'étendue des avantages économiques que présentent les données en temps réel. En nous appuyant sur une enquête menée auprès de plus de 1 200 décideurs d'entreprise, dans six pays et quatre secteurs, nous avons estimé que l'utilisation actuelle et potentielle de ces technologies confère des avantages importants, tant à l'échelle macroéconomique et qu'à celle des entreprises. Selon nos estimations, les gains obtenus à l'échelle des entreprises grâce à l'utilisation des données en temps réel, attribuables aux gains de productivité permis par un traitement et une gestion plus efficaces des données, ont entraîné une hausse de 7,4 milliards de dollars de la valeur ajoutée brute dans les six pays. Cette hausse pourrait augmenter de 3,6 milliards de dollars si les entreprises tiraient pleinement parti des avantages des données en temps réel. »

Faits saillants du rapport

Le rapport recense plusieurs « résultats de valeur » clés que les entreprises des secteurs de la fabrication, de l'automobile, des finances et de l'assurance et des télécommunications peuvent s'attendre à obtenir après avoir mis en oeuvre des technologies d'analyse de données en temps réel.

Augmentation globale des revenus :

Selon l'étude, 80 % des entreprises sondées déclarent une augmentation des revenus attribuable aux données en temps réel. La valeur totale reconnue possible de cette hausse est estimé à 2,6 billions de dollars.

Tous les marchés ont enregistré une hausse moyenne des revenus dans les quatre secteurs d'activité. La France a affiché la plus forte hausse (21 %), devant l'Allemagne (18 %), les États-Unis (18 %), le Royaume-Uni (14 %), Singapour (12 %) et l'Australie (9 %).

a affiché la plus forte hausse (21 %), devant l'Allemagne (18 %), les États-Unis (18 %), le Royaume-Uni (14 %), Singapour (12 %) et l'Australie (9 %). Globalement, l'augmentation potentielle moyenne des revenus s'élevait à 17,5 % dans les six marchés et les quatre secteurs étudiés.

Optimisation des processus :

Dans la plupart des régions, les organisations issues des secteurs de la fabrication, des finances et des télécommunications indiquent toutes que la mise en oeuvre de systèmes de données en temps réel s'est traduite par des processus de déploiement plus efficaces lors du développement et du lancement de nouvelles applications, de nouveaux produits et de nouveaux services.

Parmi les résultats notables, citons ceux du secteur des télécommunications du Royaume-Uni, où 86 % des entreprises rapportent avoir observé des gains d'efficacité dans les processus de déploiement de nouveaux produits et de services après la mise en oeuvre de systèmes de données en temps réel. De même, 50 % des entreprises de télécommunications australiennes ont observé des gains similaires.

Dans les secteurs de la finance et de l'assurance, 74 % des entreprises françaises font état de gains d'efficacité. Ce pourcentage s'élève à 67 % des entreprises aux États-Unis et 61 % des entreprises en Allemagne.

Dans le secteur de la fabrication, tous les marchés signalent des gains d'efficacité dans les processus de déploiement, notamment. Le pourcentage de répondants ayant déclaré de tels gains était aux États-Unis (73 % des répondants) et en Australie (70 % des répondants).

Amélioration de l'expérience client :

Tous les secteurs et tous les marchés ont observé des gains en matière de satisfaction de la clientèle. Les répondants font notamment état d'une prestation de services plus rapide, d'une augmentation des ventes, d'une meilleure qualité des produits et d'une réduction des coûts.

L'impact le plus positif a été enregistré dans le secteur des télécommunications, où 39 % des répondants déclarent que le nombre de commentaires positifs a considérablement augmenté après avoir adopté les données en temps réel, et où 52 % des répondants font état de gains modérés.

Tout comme les entreprises sondées au Royaume-Uni, les entreprises allemandes indiquent que le retour plus positif des clients est principalement dû à la rapidité accrue de la prestation de services (64 % dans l'ensemble). Ce pourcentage était le plus élevé dans le secteur des finances (80 %), ainsi que dans celui de la fabrication (70 %) et des télécommunications (65 %).

Réduction des coûts opérationnels (non liés à la main-d'oeuvre) :

La réduction globale des coûts est un résultat de valeur significatif observé dans l'ensemble des secteurs de presque tous les pays. Le pays où l'utilisation des données en temps réel a la plus grande incidence sur cette valeur de résultat est les États-Unis, où les économies potentielles s'élèvent à plus de 187 milliards de dollars dans l'ensemble.

Les économies potentielles sont estimées à 97 milliards de dollars en Allemagne, 57 milliards de dollars en France et 25 milliards de dollars au Royaume-Uni. Même dans un marché aussi grand que celui de l'Australie, l'adoption complète des données en temps réel pourrait permettre d'économiser 7,3 milliards de dollars.

et 25 milliards de dollars au Royaume-Uni. Même dans un marché aussi grand que celui de l'Australie, l'adoption complète des données en temps réel pourrait permettre d'économiser 7,3 milliards de dollars. En outre, les économies réalisées dans l'ensemble des secteurs évalués sont estimées à 321 milliards de dollars, et ce chiffre pourrait atteindre près de 379 millions de dollars si toutes les entreprises de ces industries adoptaient complètement l'analyse des données en temps réel.

Détection d'activités anormales :

Pour ce qui est de la détection des activités anormales, l'adoption des données en temps réel se traduit par des résultats opérationnels et financiers positifs dans chaque secteur d'activité sondé.

Aux États-Unis, 84 % des entreprises de fabrication et 83 % des entreprises de télécommunications ont enregistré une réduction modérée ou plus importante.

Au Royaume-Uni, 100 % des entreprises interrogées dans le secteur des télécommunications déclarent une certaine réduction des anomalies, tandis qu'un quart d'entre elles rapportent une réduction significative.

En outre, 90 % des répondants allemands déclarent que le nombre d'anomalies a diminué dans une certaine mesure après l'adoption des données en temps réel.

L'étude a également révélé que la définition de « temps réel » a considérablement évolué au sein des entreprises au cours de la dernière année. Selon le rapport Microsecond Mindset, publié en février 2021 par KX, 13 % des entreprises définissaient « temps réel » comme un délai d'une milliseconde ou moins. La nouvelle étude montre que ce pourcentage a presque doublé et atteint désormais 25 %.

Pour télécharger un exemplaire du résumé du rapport Speed To Business Value, veuillez consulter le site : https://bit.ly/3LQyHnr.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1813257/KX.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1508748/KX_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 07:44 et diffusé par :