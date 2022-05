Avec le lancement officiel de l'armoire de batteries All-New Elementa, Trina Storage annonce ses plans d'intégration verticale, notamment en implantant une énorme usine d'éléments de batterie LFP en Chine





Trina Storage lance la All-New Elementa, offrant 25 % de cycles supplémentaires, à Intersolar Europe 2022

Elle présente la solution BESS de nouvelle génération qui réduit le coût total de possession (CTP) de 25 %

MUNICH, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Trina Storage , fournisseur de solutions de stockage d'énergie sur batterie intégrées verticalement, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son nouveau produit : la All-New Elementa, une solution BESS flexible, sure et haute performance présentant jusqu'à 25 % de cycles supplémentaires et des économies de coûts.

La solution de stockage modulaire et intelligente est adaptée aux installations à l'échelle du réseau. Entièrement intégrée et préfabriquée avec des batteries LFP de pointe, un système de gestion thermique refroidi par liquide, un système de gestion des batteries et des systèmes de détection et d'extinction d'incendie, elle est optimisée pour assurer la flexibilité, une installation en douceur et une maintenance efficace. La conception normalisée et la configuration installée en usine d'Elementa permettent de réduire les temps d'installation de 70 %, et donc les dépenses d'investissement.

Trina Storage augmente encore sa capacité de fabrication de batteries pour renforcer l'intégration verticale, réduire le coût moyen grâce à des économies d'échelle et améliorer les performances des éléments de batterie grâce à un meilleur contrôle du processus de production. Ces éléments de batterie sont produits dans la province de Jiangsu, en Chine. L'usine de fabrication d'éléments de batterie a une capacité de 3 GWh par an, capacité qui sera portée à plusieurs GWh dans un proche avenir. Trina Storage a également mis en place une base d'intégration qui permet une conception BESS personnalisable avec une capacité annuelle de 5 GWh.

Lors de l'Intersolar Europe de cette année, Trina Storage présentera le All-New Elementa et poursuivra le lancement de sa solution de stockage de batteries de nouvelle génération. Grâce à Elementa, les clients peuvent économiser jusqu'à 8 % sur les dépenses d'exploitation et d'investissement. Ces économies associées à une augmentation de 25 % du cycle de la batterie permet de réduire le coût total de possession (CTP) de 25 % par MWh par rapport à la moyenne du marché de niveau 1.

Terry Chen, responsable de l'activité de stockage d'énergie à l'étranger chez Trina Storage, a déclaré : « L'augmentation de la demande de batteries du marché des véhicules électriques (VE) a mis en évidence les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et, en renforçant l'intégration verticale, nous pouvons réduire ou éliminer de nombreuses incertitudes à mesure que nous développons notre production. Nous voulons apporter une valeur ajoutée à nos clients en offrant des produits et des solutions novateurs et, ce faisant, accélérer la croissance de notre entreprise. Au cours des 3 dernières années, nous avons bâti notre PI en investissant massivement dans le processus de production, ce qui comprend l'établissement de notre équipe interne de R&D. Résultat : notre nouveau produit Elementa et la solution de stockage de batterie de nouvelle génération avec une durée de vie, des performances et des retours améliorés. »

Trina Storage, unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur mondial de systèmes de stockage d'énergie dédié à la transformation de la façon dont nous fournissons de l'énergie. Notre mission est de mener la transition vers les énergies renouvelables grâce à un stockage rentable et de fournir de l'énergie solaire pour tous en augmentant la production d'énergie solaire à grande échelle. Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine solaire, nous fournissons des solutions rentables et flexibles aux services publics et aux développeurs du monde entier.

