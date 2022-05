Des chefs de renom agrandissent leurs salles à manger jusqu'à la salle de réunion!





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Si la pandémie a durement affecté le domaine des services de traiteur et de restauration, elle a aussi été source d'innovation pour eux. Des figures connues de la gastronomie ont pris goût à faire voyager leurs plats au-delà de leurs salles à manger. C'est pourquoi, Frédéric Morin du restaurant Joe Beef, Ricardo des restaurants du même nom, et la docteure en nutrition Isabelle Huot ont accepté l'invitation d'Avec Plaisirs Traiteur à poursuivre l'expérience en compagnie d'un traiteur chevronné. Avec Plaisirs met à leur disposition son expertise pointue, ses vastes installations et sa maîtrise logistique pour pouvoir partager leurs plats à la grandeur des entreprises au Québec.

« Ce sont les premiers à lancer le concept, mais nous comptons bien en inspirer d'autres à les rejoindre en cuisine », souligne David Carrier, président d'Avec Plaisirs Traiteurs devenu - dans les circonstances - Chefs Traiteurs.

Joe Beef, les Cafés RICARDO et Isabelle Huot offriront ainsi quelques plats signatures marquant une expérience distinctive et originale. L'offre au bureau - surtout à l'heure du dîner - deviendra dès lors plus variée et gourmande. « Il y a plus de vingt ans, nous sommes nés de cette volonté de rehausser la qualité des rencontres au travail par une expérience gustative hors pair. En ce retour de pandémie, c'est toujours de mise, car nous savons que les entreprises cherchent à gratifier leurs clients et leurs employés d'une expérience lorsqu'ils reviennent au bureau. » rappelle David Carrier.

La capacité logistique d'Avec Plaisirs lui permet d'atteindre un vaste auditoire, jusqu'à 2 000 livraisons la même journée dans toute la province. Une chaîne de froid gérée avec rigueur et l'optimisation des routes de livraison grâce à l'intelligence artificielle assurent la fraîcheur et la qualité des plats, si importantes pour les chefs. Ces derniers mettent également de l'avant dès que possible les produits du Québec, et ce dans l'optique d'encourager les producteurs locaux de la province et participer à l'économie locale, qui leur est très importante en tant qu'entrepreneurs d'ici.

« Bien que les événements récents aient affecté durement le monde de la restauration, je suis heureux de voir qu'elle a permis une évolution de l'industrie grâce à l'association d'acteurs notoires dans leurs industries respectives. Ce mariage fait rayonner les restaurants au-delà de leur salle à manger sans compromettre la qualité de l'expérience. », conclut Frédéric Morin, copropriétaire du groupe Joe Beef et chef partenaire d'Avec Plaisirs Chefs Traiteurs.

À propos d'Avec Plaisirs

Avec Plaisirs est un traiteur montréalais qui se spécialise dans les services corporatifs depuis 2001. L'entreprise est un chef de file dans les repas d'affaires savoureux et créatifs destinés aux gens d'affaires. Via une plateforme innovante, elle offre un modèle flexible et accessible qui lui permet de desservir les petites et grandes entreprises partout au pays.

https://avecplaisirs.com/fr/

