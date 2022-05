/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - INVITATION À UN POINT DE PRESSE/





QUÉBEC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Chomedey, Guy Ouellette, le député de Nelligan et critique en santé Monsef Derraji du PLQ, le député des îles-de-la-Madeleine et porte parole en santé et service sociaux du PQ, Joël Arseneault, la députée d'Iberville du PCQ, Claire Samson, vous invitent ce mercredi 11 mai à 11 h.

Sujet : Situation en santé dans les Laurentides et suite au dépôt de la motion

À cette occasion, les députés seront accompagnés du Dr. Simon-Pierre Landry, porte-parole de la Coalition Santé Laurentides (CSL) et de Marc L'Heureux, président de la CSL et vice-président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Mercredi 11 mai 2022



HEURE : 11 h



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Guy Ouellette, député de Chomedey

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :