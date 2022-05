Venture Global annonce la signature d'accords de vente et d'achat de GNL avec ExxonMobil





ARLINGTON, Virginie, 11 mai 2022 /CNW/ - Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui la signature de deux nouveaux accords de vente et d'achat à long terme avec ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP) concernant la vente de 2 millions de tonnes métriques de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. En vertu de ces accords, la société affiliée à ExxonMobil fera l'acquisition de 1 million de tonnes métriques de GNL par an (TMPA) provenant de l'installation de Plaquemines et de 1 million de tonnes métriques de GNL par an provenant de l'installation CP2. Il s'agit du deuxième accord d'approvisionnement pour l'installation CP2, dont la construction doit commencer en 2023. Les deux installations reproduiront le même concept novateur couronné de succès observé aujourd'hui au passage Calcasieu, où la rapidité d'exécution a entraîné le début de la production de GNL seulement 29 mois après la décision d'investissement finale.

« Venture Global est profondément honorée que ExxonMobil ait choisi de collaborer avec notre entreprise dans le cadre de nos prochains projets : Plaquemines et CP2, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG. Le soutien du chef de file mondial du secteur des GNL, ExxonMobil favorise l'innovation et les activités d'exécution d'ingénierie de Venture Global. Il s'agit d'un moment déterminant pour nos équipes combinées et l'ensemble du marché du gaz naturel liquéfié. Venture Global se réjouit à la perspective de poursuivre la collaboration entre nos entreprises pendant de nombreuses années pour fournir des énergies propres à faibles émissions de carbone partout dans le monde. »

« Le GNL a un rôle important à jouer pour aider la société à réduire les émissions de GES provenant des secteurs industriels, a déclaré Peter Clarke, vice-président principal du secteur des GNL pour ExxonMobil Upstream Company. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Venture Global à mesure que nous continuons de développer le portefeuille de GNL d'ExxonMobil, tout en faisant progresser nos plans visant à acheminer efficacement du gaz naturel de la côte américaine du golfe du Mexique vers les marchés mondiaux. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, à Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

Mise en garde

Les énoncés ayant trait aux conditions ou événements futurs contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1814525/Venture_Global_LNG_Aerial_View.jpg

SOURCE Venture Global LNG

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 06:39 et diffusé par :