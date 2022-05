ERIS présente Scriva, la plateforme de rédaction de rapports la plus intuitive et polyvalente dotée de services de bout en bout pour garantir la diligence raisonnable environnementale des propriétés





ERIS - Environmental Risk Information Services, le chef de file des données et informations environnementales historiques et actuelles relatives aux propriétés en Amérique du Nord, ajoute la plateforme de création de rapports Scriva au portefeuille exhaustif de services de bout en bout pour le secteur de la diligence raisonnable des propriétés.

"L'ajout de Scriva à notre portefeuille technologique complète notre gamme ERIS Power, qui peut désormais fournir des services véritablement exhaustifs à nos clients", déclare Carol Le Noury, présidente d'ERIS. "Il est non seulement possible d'obtenir des informations environnementales actuelles et historiques pour toute propriété en Amérique du Nord, mais elles peuvent aujourd'hui être aussi intégrées à Scriva, qui permet de créer plus rapidement et efficacement les évaluations complexes de Phase 1, ainsi que tout type de rapports ou documents techniques ou non techniques."

Scriva, la toute dernière innovation technologique d'ERIS, vient compléter un large éventail d'outils, à savoir ERIS Xplorer, ERIS Mobile, Figure Creator, le Vapor Screening Tool (États-Unis), et ERIS Direct.

Scriva est une plateforme de rédaction de rapports en ligne qui propose:

des modèles de document flexibles et au format formulaire

une intégration totale à l'ensemble des données et outils ERIS

un nombre illimité d'utilisateurs et de modèles

une interface personnalisable facile à utiliser et un tableau de bord pour la gestion de projets

Pour découvrir en détail comment Scriva peut simplifier la rédaction de rapports, rendez-vous sur scriva.com.

À propos d'ERIS

ERIS fournit des informations cruciales en matière de risques environnementaux et historiques sur les propriétés depuis 1999. ERIS est présent aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et dispose d'alliances mondiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. ERIS est une division de Glacier Media, une société canadienne de médias et d'informations basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter erisinfo.com.

À propos du nom Scriva

Le nom de notre plateforme de rédaction de rapports, Scriva, vient de l'italien scrivere, qui signifie écrire. Baptisée par Diana Saccone, vice-présidente principale, Technologie, qui est d'origine italienne, Scriva a été développée par une équipe de femmes engagées qui ont conçu, incubé et créé cette technologie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter scriva.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 06:35 et diffusé par :