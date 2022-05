Hansen est source d'innovation numérique pour Swissgrid, le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité suisse





Hansen Technologies (ASX : HSN) a le plaisir d'annoncer un nouvel accord pluriannuel avec Swissgrid, la société nationale responsable du réseau de transport d'électricité suisse.

Selon les termes de l'accord, Swissgrid - cliente de Hansen depuis 2008 - déploiera Hansen MDM (gestion des données de compteurs), qui fait partie de la suite Hansen pour le système énergétique et les services publics, conformément à son objectif de développer une plateforme de GDE (gestion des données énergétiques) qui puisse devenir l'unique source fiable pour toutes les exigences de GDE.

Capable de traiter d'importants volumes de données de compteurs intelligents, Hansen MDM permet une gestion centralisée de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique, allant de l'approvisionnement et du stockage à la production et à la consommation. Hansen MDM offre des avantages à l'ensemble de la chaîne de valeur des services publics, allant de la gestion du déploiement d'appareils intelligents à la logistique énergétique, la facturation et les services à valeur ajoutée à l'intention des clients. Fournie sous la forme d'une solution sur site ou d'une solution cloud, les entreprises sont en mesure de gérer leurs opérations en fonction de leur modèle commercial préféré.

Scott Weir, président de la région EMEA chez Hansen Technologies, a signalé : « Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par Swissgrid pour contribuer au développement de leurs activités en s'appuyant sur le succès qu'ils offrent au marché suisse, et progresser vers un avenir numérique. Dans plusieurs pays du marché européen ainsi que dans le monde entier, Hansen MDM assure l'intégration des services de comptage dans toute infrastructure de réseau intelligent. Nous sommes heureux de jouer un rôle majeur dans le parcours numérique de Swissgrid et nous nous réjouissons d'une collaboration fructueuse au cours de la prochaine décennie ».

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 600 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser leurs données clients et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

