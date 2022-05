/R E P R I S E -- Assises 2022 de l'UMQ - Le milieu municipal se donne rendez-vous à Québec les 12 et 13 mai/





MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est sur le thème « Municipal d'abord » que se tiendront les 100ièmes assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Ce rendez-vous phare pour le milieu municipal, qui se déroulera les 12 et 13 mai prochains au Centre des congrès de Québec, réunira plus de 1 500 élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires de toutes les régions du Québec. Soulignons qu'il s'agira de la première édition de l'événement à se tenir en personne depuis 2019.

La Commission des Assises 2022 a élaboré une programmation riche et diversifiée, taillée sur mesure pour répondre aux besoins des municipalités. L'UMQ offrira notamment aux déléguées et aux délégués plus d'une douzaine de conférences et tribunes sur des enjeux d'actualité prioritaires pour le milieu municipal. Ceux-ci pourront également découvrir les 26 projets finalistes du mérite Ovation municipale, par le biais du Pavillon de l'innovation municipale québécoise.

Plusieurs conférencière et conférenciers de prestige se succèderont sur cette tribune de choix. L'UMQ accueillera notamment :

M. François Legault, premier ministre du Québec;

M me Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; M me Dominique Anglade , cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale;

, cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale; M. Gabriel Nadeau-Dubois , chef du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale;

, chef du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale; M. Paul St-Pierre Plamondon , chef du Parti québécois.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les Assises 2022 sont invités à obtenir une accréditation en complétant le formulaire d'accréditation en ligne d'ici le 11 mai 2022 à 16 h ou en se présentant au comptoir « Autres inscriptions » sur place pendant l'événement.

Une salle de presse (salle 201 AB) avec un accès Wi-Fi gratuit sera réservée sur place aux journalistes pour toute la durée des Assises 2022. Les médias ayant des demandes techniques particulières peuvent en formuler la demande auprès de monsieur Alain Brissette (cellulaire : 514 236-0087; [email protected]). Les frais occasionnés pourraient alors être facturés.

HORAIRE

Mercredi 11 mai 2022





11 h à 11 h 30 Conférence de presse pré-Assises



13 h à 19 h Accueil et ouverture de l'inscription



17 h à 19 h Rencontre des caucus d'affinité ( activité à huis clos )



Jeudi 12 mai 2022





7 h à 18 h 30 Accueil et inscription



8 h à 9 h 30 Cérémonie d'ouverture officielle des Assises 2022 Allocution et entretien avec le premier ministre du Québec, M. François Legault

Remise du titre Membre honoraire de l'UMQ

Remise du Prix Personnalité de la relève municipale



9 h 30 à 18 h 30 Ouverture et visite du Salon Espace affaires et innovations municipales

Pavillon de l'innovation municipale québécoise

Circuit électrique



9 h 30 à 9 h 45 Pause



9 h 45 à 11 h 15 Grand forum - L'habitation d'abord : entre abordabilité, accessibilité et équité



11 h 15 à 12 h 15 Pause-café des déléguées et délégués



12 h 15 à 13 h 45 Déjeuner-conférence Femmes et gouvernance (en collaboration avec Bell) Remise du Prix Francine-Ruest-Jutras



13 h à 17 h 45 Journée des approvisionneurs municipaux 2022 (Hôtel Delta par Marriott Québec)



13 h 45 à 14 h 45 Dessert et café



13 h 45 à 14 h 45 Rencontre du Caucus des grandes villes ( activité à huis clos )



14 h 45 à 15 h 45 Conférences La densification des milieux, pour quoi faire? Des pistes pour optimiser l'occupation de nos territoires

Transformation de l'économie et impact fiscal : l'écofiscalité est-elle la solution?

Électrification des transports



16 h à 17 h Conférences Élues et élus municipaux : une rémunération à la hauteur des responsabilités

Médias sociaux et intimidation : David contre Goliath

Mettre nos régions dans nos assiettes, les défis de l'autonomie alimentaire



17 h à 18 h 30 Activité de bienvenue du président ( activité à huis clos )



Vendredi 13 mai 2022





7 h à 16 h Accueil et inscription



8 h à 9 h 30 Petit-déjeuner - Tribune des chefs d'opposition M me Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle M. Gabriel Nadeau-Dubois, chef du deuxième groupe d'opposition

M. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois



8 h 30 à 12 h 30 Journée des approvisionneurs municipaux 2022 (Hôtel Delta par Marriott Québec)



9 h 30 à 15 h Visite du Salon Espace affaires et innovations municipales Exposition en primeur mondiale de la toute première autopatrouille électrique par la Ville de Repentigny



9 h 45 à 11 h 15 Grand forum - Unies pour le climat : les municipalités aux premières loges



11 h 15 à 12 h 15 Pause-café des déléguées et délégués



12 h 15 à 13 h 45 Déjeuner-conférence avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest Remise de la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises (en collaboration avec Énergir)

Remise d'une bourse aux Centres de réadaptation du Nunavik (en collaboration avec DHC Avocats)



13 h 45 à 14 h 45 Dessert et café



14 h 45 à 16 h 15 Assemblée générale annuelle ( activité à huis clos )



16 h 15 à 17 h 15 Assemblée générale annuelle des jeunes élues et élus ( activité à huis clos )



18 h 30 à 19 h 30 L'avant-gala



19 h 30 à 23 h Soirée gala du mérite Ovation municipale Hommage aux 20 et 30 ans de vie municipale

Remise des prix du mérite Ovation municipale





Pour en savoir plus, visionnez la vidéo promotionnelle de l'événement sur la chaîne YouTube de l'Union.

Les Assises 2022 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2022 est disponible à municipaldabord.ca. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook et le fil Twitter de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

