ALPHA BLUE OCEAN MET EN PLACE UNE NOUVELLE LIGNE DE FINANCEMENT AUPRES DE PHARMASIMPLE POUR UN MONTANT DE 200M D'EUROS





Alpha Blue Ocean, le fond d'investissement fondé par Pierre Vannineuse, annonce la mise en place d'un second accord de financement à hauteur de 200M d'euros auprès de Pharmasimple, spécialiste dans la vente de produits parapharmaceutiques.

Après un premier partenariat constructif et dans une relation de confiance, les équipes de Pharmasimple, dirigées par Michael Willems, accordent leur confiance à Alpha Blue Ocean pour la seconde fois. Cette nouvelle ligne de financement vient soutenir le développement exponentiel de la société Belge.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'acquisitions de pharmacies visant à créer un groupe solide, alliant distribution physique par un large réseau d'officines et synergies avec ses plateformes online, Pharmasimple envisage d'acheter d'ici 5 ans entre 150 et 200 pharmacies, principalement en Belgique.

« Alpha Blue Ocean ne finance que des sociétés cotées. Nous sommes la première société belge à travailler avec eux. Ce sont des gens de confiance qui ont une vraie vision de l'entrepreneuriat. La mise en place de ce second financement s'est faite rapidement au vu du succès de notre première collaboration. Nous misons désormais sur une stratégie de vente hybride afin d'étendre notre présence et l'accessibilité de nos services au plus grand nombre » - Michael Willems, PDG de Pharmasimple

« Nous sommes ravis d'amorcer une nouvelle étape dans notre collaboration avec Pharmasimple. L'attention que nous portons depuis la création du fond au domaine de la santé s'est concrétisé à travers différents partenariats avec des medtechs et des biotechs. Au vu de leur travail abattu pendant la crise Covid-19 et de la vision de leur développement sur le moyen-terme, la reconduction de notre partenariat s'est faite instinctivement et en toute confiance » - Amine Nedjai, CEO Alpha Blue Ocean

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a exécuté plus de 1,5 milliards d'euros en engagements financiers, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

Pour toute information complémentaire ou demande d'interview avec un dirigeant d'Alpha Blue Ocean, n'hésitez pas à contacter le service de presse : [email protected]

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 05:35 et diffusé par :