Entersekt coopère avec Capitec Bank pour renforcer la sécurité et réduire les frictions en matière de transactions électroniques





Entersekt, leader mondial des solutions d'identité et d'authentification des dispositifs, annonce aujourd'hui le déploiement par Capitec Bank de la solution innovante EMV 3-D Secure, qui améliore la sécurité des paiements électroniques tout en réduisant les frictions pour les titulaires de carte.

Entersekt utilise la solution d'analyse comportementale de NuData Security, une société de Mastercard, qui propose une technologie d'authentification basée sur les risques leader du secteur. Ce partenariat entre Entersekt et NuData Security a été officiellement mis en place en 2020.

« La fraude dans l'e-commerce, ou fraude "sans présence de carte", reste très répandue en Afrique du Sud. Elle représente 80 % des fraudes par carte de crédit et 53 % des fraudes par carte de débit selon le SABRIC », déclare Schalk Nolte, PDG de Entersekt. « Afin de résoudre précisément ce problème de sécurité, la solution EMV 3-D Secure d'Entersekt combine notre technologie d'authentification forte avec les dernières technologies comportementales. Notre solution à la fois unique et entièrement personnalisable permet à Capitec d'offrir aux titulaires de carte un parcours de paiement intuitif. Ce déploiement est une nouvelle étape dans notre collaboration innovante avec Capitec, alors que nous continuons à repousser les limites en matière de sécurité numérique et d'expérience utilisateur. »

La solution EMV 3-D Secure d'Entersekt permet désormais à Capitec d'identifier les interactions de commerce électronique à haut risque en temps réel, renforçant ainsi considérablement la sécurité sans mettre en péril l'expérience client. La solution, disponible en tant que plateforme unique est pré-intégrée à NuDetect, le produit phare de NuData Security. Elle analyse la biométrie comportementale, l'apprentissage automatique et des milliards de points de données anonymes pour distinguer les utilisateurs authentiques des escrocs potentiels en fonction de leurs interactions en ligne, via les applications mobiles et les smartphones tout en signalant ceux qui représentent le risque le plus élevé.

Une évaluation des risques pour la transaction électronique du titulaire de la carte est transmise au cours du processus de paiement. Sur la base de cette évaluation des risques, un parcours d'authentification sans frictions se poursuit lorsqu'il y a peu ou pas de risque. Dans les cas à haut risque où une sécurité plus élevée est requise, un processus d'authentification en couches est activé. La solution prend en charge un éventail d'options d'authentification, notamment les notifications push intégrées à l'application, la biométrie et les clés de sécurité certifiées FIDO.

En analysant les informations comportementales et basées sur les dispositifs, la solution permet à Capitec de protéger ses clients tout en leur offrant un parcours de paiement fluide.

« Nous recherchons constamment des moyens de fournir la meilleure sécurité possible sans compromettre la qualité de l'expérience de nos clients. En déployant la solution EMV 3-D Secure d'Entersekt avec l'analyse comportementale de NuData Security, nous sommes en mesure d'offrir un niveau de protection supplémentaire à nos transactions électroniques. Cela permet également à notre équipe de continuer à innover tout en protégeant nos clients et en plaçant Capitec à l'avant-garde de l'innovation bancaire numérique en Afrique du Sud », explique François Viviers, responsable marketing et communication chez Capitec Bank.

À propos d'Entersekt

Entersekt est un fournisseur leader de logiciels d'identification forte pour les dispositifs et l'authentification des clients. Les institutions financières et les grandes entreprises du monde entier s'appuient sur sa technologie multi-brevetée pour communiquer avec leurs clients en toute sécurité, les protéger contre la fraude et leur proposer de nouvelles expériences intuitives, quel que soit le canal ou l'appareil utilisé. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site entersekt.com.

