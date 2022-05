L'INIQUITÉ DANS LE FINANCEMENT DES SERVICES DE POLICE AU QUÉBEC; VERS UNE DISPARITION DU MODÈLE DE POLICE DE GRANDE PROXIMITÉ SI RIEN NE CHANGE





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - La FPMQ était sortie publiquement en 2019 en affirmant que depuis plus de 20 ans, une grave iniquité frappe les résidents et résidentes de municipalités qui disposent de leur corps policier municipal. En effet, ces personnes assument l'entièreté du coût de leur corps policier municipal avec leurs taxes municipales et subventionnent les dessertes de la SQ dans les villes voisines. Elle est là l'injustice : les villes ayant droit aux services de la SQ reçoivent une subvention de 50 % du coût de la desserte. Et malheureusement, cette iniquité est toujours d'actualité en 2022 et fait en ce moment de graves dommages au sein de nos corps de police municipaux.

« Nous l'avons dit en 2019, mais rien ne bouge du côté du financement des corps de police municipaux au Québec. Il est complètement injuste que les municipalités se voient obligé de prendre des décisions en ce qui concerne la sécurité publique basées non pas sur le type de service qu'elles désirent voir sur leurs territoires, comme un modèle de police de concertation, mais bien basées sur des raisons complètement économiques, puisque de passer à la Sureté du Québec implique un financement du Gouvernement du Québec. Suite au dépôt du rapport sur la réalité policière et qui vantait les mérites d'une police de concertation, nous sommes à même de réaliser que sur le terrain, la Sureté du Québec semble être plus intéressée à un modèle de police nationale et à éloigner les décisions des municipalités. Pour y arriver, cette dernière se concentre depuis plus de 20 ans à faire la promotion des avantages liés à la disparité du financement et faire la promotion de l'iniquité et l'injustice liée au financement et cela a pour effet de fermer un par un les services de police municipaux de grande proximité. C'est une attaque frontale envers les municipalités et leurs services de police » d'affirmer M. François Lemay, président de la FPMQ.

C'est d'ailleurs ce qui est encore en voie de se produire dans la municipalité de Thetford Mines, où le service de police municipal risque d'être transféré vers la Sureté du Québec. Le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau était d'ailleurs sorti publiquement en 2021 afin de formellement demander l'aide financière au gouvernement afin de préserver son corps de police municipal puisqu'il aurait été moins dispendieux pour le gouvernement de faire ainsi que de faire une transition du service de police vers la Sureté du Québec. Mais les demandes de la municipalité sont restées vaines.

« Nous profitons de la tenue des Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) cette semaine afin de repositionner ce débat à l'avant-plan et de demander aux villes possédant leurs corps de police municipal de joindre leurs voix à la nôtre afin de presser le gouvernement d'agir et d'enrayer cette iniquité qui perdure depuis maintenant trop longtemps. Les municipalités DOIVENT pouvoir choisir de ce qu'elles veulent véritablement comme modèle de police dans leur communauté et non se le voir imposer pour des raisons économiques » de conclure M. Lemay.

La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec représente plus de 5 000 policiers à travers 32 Fraternités de policiers et policières à travers le Québec.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

