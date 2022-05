59% des Français ont réduit leur consommation d'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine





BERLIN, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle étude tado°, 59% des foyers Français interrogés ont consommé moins d'énergie en mars 2022 que les années précédentes. C'est un peu plus que la moyenne Européenne qui se situe à 57% selon la récente étude de tado°. En France, les résultats de l'enquête montrent que 62 % le font pour des raisons purement économiques, donc à cause de l'explosion des prix des énergies, tandis que 19 % réduisent leur consommation dans un objectif écologique et 17 % pour devenir moins dépendant du gaz Russe.

L'étude, qui a porté sur plus de 15 000 clients de tado° dans toute l'Europe, s'est intéressée aux économies d'énergie et à l'influence des événements récents sur la consommation personnelle d'énergie.

Ainsi l'étude a permis de montrer que la tendance est la même partout chez nos voisins Européens. Dès lors 66 % des personnes interrogées affirment que cette réduction de la consommation d'énergie a pour principal objectif de diminuer l'impact des prix élevés de l'énergie sur leur budget, tandis que 18 % souhaitent réduire la dépendance à l'égard du gaz importé de Russie et 16 % veulent participer à la sauvegarde de l'environnement.

Chez nos partenaires Allemands par exemple, 40 % du gaz utilisé en 2021 a été importé de Russie contre 17% pour la France, selon l'IRIS - l'Institut de relations internationales et stratégique. En Allemagne, les résultats de l'enquête montrent que 27 % des personnes interrogées souhaitent réduire leur dépendance à l'égard du gaz importé et que le pays souhaite s'éloigner des importations russes. Au Royaume-Uni, seulement 4% du gaz 4 est importé de Russie, mais le marché est particulièrement sensible au coût élevé de l'énergie, où les prix du gaz ont récemment augmenté de 64% pour la consommation typique d'un ménage britannique moyen.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les gouvernements, les entreprises et les ménages cherchent des moyens de réduire leur dépendance à l'égard des importations d'énergie, notamment de gaz naturel. Les résultats de cette enquête montrent que les Européens prennent l'efficacité énergétique au sérieux et passent désormais à l'action.

