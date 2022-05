Pricefx reçoit le 2022 SAP® Pinnacle Award dans la catégorie SAP Store





Pricefx, leader mondial des logiciels de pricing déployés dans le cloud-native, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu le 2022 SAP® Pinnacle Award dans la catégorie « SAP Store » , en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles en tant que partenaire SAP. L'entreprise a également été nommée finaliste dans la catégorie « Excellence Client ». SAP décerne ces prix chaque année aux meilleurs partenaires qui se sont distingués en matière de développement et de croissance de leur partenariat avec SAP et qui ont permis aux clients de réaliser une meilleure exécution. Les gagnants et les finalistes ont été sélectionnés sur la base des recommandations de SAP, des commentaires des clients et des indicateurs de performance.

« Avec les SAP Pinnacle Awards, nous récompensons les partenaires les plus performants qui se sont distingués en permettant à des clients de faire passer leurs entreprises dans la catégorie des compagnies les mieux gérées », a déclaré Christian Klein, CEO de SAP SE. « Les partenaires primés ont été sélectionnés en fonction de leur engagement envers la création de valeur pour le client, de la croissance exponentielle et de la simplification. Ensemble, nous accompagnons nos clients dans leur parcours pour que leurs entreprises se transforment en entreprises smart et durables ».

Pricefx a été récompensée par les SAP Pinnacle Awards pour la troisième année consécutive. La société a été nommée finaliste du SAP Pinnacle Award 2021 dans la catégorie « Partenaire de l'année », « Apps approuvées », et finaliste du SAP Pinnacle Award 2020 dans la catégorie Partenaire « Partenaire SAP App Center de l'année ».

« Nous sommes très honorés d'être reconnu comme partenaire de l'écosystème SAP, dans lequel nous offrons des solutions d'optimisation des prix de pointe qui permettent aux clients d'augmenter leur chiffre d'affaires et de générer des bénéfices, même dans des conditions de marché volatils », a déclaré Joe Golemba, vice-président de l'Écosystème et Partenaires de Pricefx. « Ces prix témoignent du fait que Pricefx délivre une valeur ajoutée à ses client et s'assure de leur réussite lorsqu'il s'agit de pricing ».

Pricefx peut aider ses clients à trouver un moyen rapide et flexible pour optimiser leur processus de pricing, augmenter leur chiffre d'affaires et, finalement, dégager plus de bénéfices avec leurs flux de travail SAP. La solution « Optimized Dynamic Pricing » de Pricefx, une application approuvée par SAP, peut être trouvée sur le SAP Store. Cette application est certifiée premium car elle intègre SAP Commerce Cloud et fait partie du portefeuille SAP Industry Cloud. Elle s'intègre également à SAP S/4HANA®, SAP Sales Cloud, et SAP CPQ.

Les SAP Pinnacle Awards braquent les projecteurs sur des partenaires de marque en reconnaissance de leur engagement envers le travail d'équipe, leur innovation exceptionnelle et leur capacité à aider les clients à atteindre leurs objectifs.

À propos de Pricefx

Pricefx est un leader mondial des logiciels de pricing SaaS, offrant une suite complète de solutions rapides à mettre en oeuvre, flexibles à configurer et à personnaliser, et faciles à appréhender et à utiliser. Basé sur une architecture Cloud, Pricefx fournit une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix qui offre le retour sur investissement le plus rapide du secteur et le coût total de possession le plus bas. Sa solution innovante s'adresse aux entreprises B2B et B2C de toute taille, de tout secteur d'activité et partout dans le monde. Le modèle économique de Pricefx est entièrement basé sur la satisfaction et la fidélité de ses clients. Pour les entreprises confrontées à des problèmes de pricing, Pricefx est une plateforme Cloud d'optimisation, de gestion des prix et de quotation pour planifier, fixer les prix et maximiser les bénéfices de manière dynamique. Pour de plus d'informations veuillez visiter: www.pricefx.com.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter le site Web à l'adresse https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

