HR Path structure un financement de 225 millions d'euros

HR Path, membre de la French Tech, annonce aujourd'hui un tour de table record. Avec cette nouvelle opération HR Path entend poursuivre son expansion internationale et renforcer son statut d'acteur de référence incontournable des problématiques RH.

ATLANTA, Ga, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Ce tour de table combine la levée d'un financement bancaire orienté croissance externe et une réorganisation des fonds propres autour d'Andera Partners, partenaire du groupe depuis 2019, qui structure pour l'occasion un fonds de co-investissement dédié. La création d'un tel fonds pour une entreprise de la taille de HR Path est inédit sur le marché. Ce nouveau mode de financement offre non seulement de la liquidité aux investisseurs et aux actionnaires mais permet également à la pépite française, membre de la FT120, de bénéficier de moyens financiers supplémentaires pour poursuivre sa croissance.

Le tour de table, de 225 millions d'euros, a été mené par Andera Partners et une dizaine de ses souscripteurs dont Société Générale Capital Partenaires (SGCP). Six banques françaises (Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole Ile de France, Banque Palatine, LCL et Caisse d'Épargne Ile de France) ont également souscrit à cette opération. Le concours de Volt associés, et de ce fonds de co-investissement a rendu possible cette levée. Andera Partners, le fonds de co-investissement et SGCP restent actionnaires minoritaires du groupe.

Créateur de valeur pour ses clients autour de la digitalisation RH, les prestations de HR Path vont du conseil en stratégie RH (Advise) en passant par l'implémentation de solutions logicielles (Implement) jusqu'à l'externalisation de la paie (Run). Le groupe international ambitionne de poursuivre son expansion et étendre sa proposition de valeur dans tous les pays du monde, en particulier dans les 19 pays où le groupe est déjà présent.

Avec une double croissance, à la fois organique et externe HR Path se donne pour objectifs de:

- Doubler son chiffre d'affaires d'ici 5 ans

- Recruter 400 personnes par an dans les années à venir

- Devenir le leader mondial autour de la transformation digitale de la fonction RH.

Cette nouvelle levée va nous permettre de nous donner les moyens de nos ambitions. Nous voulons contribuer à l'amélioration de la performance RH, y compris avec l'acquisition de nouvelles sociétés. Nous souhaitons faire bénéficier de nos expertises RH les grands groupes internationaux et créer avec eux de l'innovation RH », affirme François Boulet, co-président de HR Path.

Cyril Courtin, co-président de HR Path, ajoute: "Les sujets autour du capital humain sont plus que jamais prioritaires : l'adaptation aux changements, la sécurité des données, l'attraction des salariés et l'engagement des collaborateurs. Grâce à nos propres talents, à leurs expertises et à leur implication aux côtés de nos clients, HR Path est en mesure de répondre à tous ces enjeux qui permettent aux entreprises d'améliorer l'expérience RH. C'est pourquoi nous croyons fortement en notre potentiel et nous réjouissons de la confiance, renouvelée pour certains, de nos partenaires financiers."

François-Xavier Mauron et Antoine Le Bourgeois, associés d'Andera Partners, déclarent: "Nous avons depuis 3 ans financé et accompagné le changement d'échelle de ce champion désireux de devenir un acteur mondial de premier plan sur son marché. C'est avec plaisir que nous allons continuer de soutenir HR Path dans ses projets. Ce nouveau mode de gestion de participations nous permet de poursuivre la création de valeur sur un actif performant pour lequel nous avons une conviction forte."

Marc Jacquin, directeur de Participations chez SGCP précise: "Après avoir accompagné le groupe à l'occasion de sa première opération en 2015 et à nouveau en 2017, SGCP est heureux de participer à cette nouvelle étape du groupe HR Path et de soutenir le management dans son ambition de construire un acteur mondial dans un marché dynamique et stratégique de la fonction RH pour les entreprises."

A propos de HR Path

HR Path, expert et acteur majeur des Ressources Humaines, accompagne les entreprises pour lesquelles l'expérience humaine est essentielle à leur transformation digitale. Ses 3 métiers, Advise, Implement & Run, contribuent à la performance RH de ses clients.

Créé en 2001 à Paris et fort de ses 1 300 talents, HR Path conseille, intègre et opère dans 19 pays pour plus de 1 500 clients. Son chiffre d'affaires s'élève à ce jour à 140 millions d'euros.

Plus d'informations : www.hr-path.com

A propos d'Andera Partners

Andera Partners est un acteur majeur de l'investissement non coté en France et à l'international. Ses équipes gèrent plus de 3,2 Md d'euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra). Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 90 personnes, dont 56 professionnels de l'investissement.

